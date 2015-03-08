به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده در مراسم رونمایی از موشک کروز «سومار» و تحویل انبوه موشک‌های بالستیک «قدر» و «قیام» به سپاه که با حضور وزیر دفاع برگزار شد، گفت: به طور طبیعی در طی سال چندین نوبت تحویل‌گیری موشک ها از وزارت دفاع به صورت عمده انجام می‌شود، اما آنچه در شرایط امروز نیازمند تأکید است، پیام مشترک وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دوستان و دشمنان است.

وی افزود: پیام اقدام امروز آن است که انبوه محصولاتی که برای بکارگیری در راستای اهداف دفاعی کشور دریافت کردیم، در سایه تحریم‌هایی به ثمر رسیده است که دشمنان آن را تحریم های سخت و گزنده توصیف می‌کردند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه تأکید کرد: تحریم‌ها هیچ تأثیری در روند برنامه‌های دفاعی ایران ندارد.

سردار حاجی‌زاده با بیان اینکه خوداتکایی و اعتماد به نفس عرصه صنعت دفاعی الگوی خوبی برای ناکارآمدسازی تحریم ها در سایه عرصه‌هاست، تصریح کرد: ملت، دولت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به صورت یکپارچه بر این اعتقاد هستند که توانمندی‌های دفاعی خود به ویژه موشک‌ها بالستیک هیچگاه قابل مذاکره نخواهد بود؛ این پیامی است که قدرتهای زورگو و زیاده خواه باید آن را درک کنند.