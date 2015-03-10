به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «جنگل ما» به کارگردانی کیانوش عابدی در ۲۱ قسمت ۷ دقیقه‌ای با تکنیک کات اوت به تهیه‌کنندگی مرکز پویانمایی صبا تولید و هم اکنون در جدول پخش شبکه پویا قرار گرفته است.

گوشو (بچه خرگوش)، گوخی (کُرّۀ گورخر)، روفی (بچه کفتار) و سایر بچه‌ها در «جنگل ما» با خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند. آنها هر روز به مدرسه می‌روند و از آقا معلمشان چیزهای تازه یاد می‌گیرند. همه بچه‌ها با هم دوست هستند و به یکدیگر محبت می‌کنند و اگر گاهی بینشان مشکلی پیش آمد، به کمک آقا معلم مشکلشان را برطرف می‌کنند...

مجموعه «جنگل ما» برای گروه سنی کودک و خردسال ساخته شده و هر روز ساعت ۱۵:۱۵ از شبکه پویا پخش می‌شود.