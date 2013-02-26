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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۶

روایت دوچرخه‌ای که از سیرک فرار کرد در "زرد مشکی"

روایت دوچرخه‌ای که از سیرک فرار کرد در "زرد مشکی"

انیمیشن سینمایی "زرد مشکی" جمعه 11 اسفند از شبکه پویا روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن سینمایی "زرد مشکی" در یک قسمت 86 دقیقه‌ای با تکنیک 3 بعدی کامپیوتری به تهیه‌کنندگی مرکز پویانمایی صبا و کارگردانی کیانوش عابدی تولید و هم‌اکنون در جدول پخش شبکه پویا قرار گرفته است.

این انیمیشن داستان یک دوچرخه سیرک است به نام سمندر که از دیوار سیرک سقوط می‌کند و به یک اوراقی منتقل می‌شود. در آنجا به خاطر رفتارهای خوب و دوستانه‌اش به کمک سایر دوچرخه‌ها دیگر فرار می‌کند، اما در فرارش ناکام می‌ماند و ناخواسته از یک کمپانی فیلمسازی سر در می‌آورد و ...

سینمایی "زرد مشکی" جمعه 11 اسفند ساعت 20 از شبکه پویا پخش می‌شود.

کد مطلب 2006636

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