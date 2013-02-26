به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن سینمایی "زرد مشکی" در یک قسمت 86 دقیقه‌ای با تکنیک 3 بعدی کامپیوتری به تهیه‌کنندگی مرکز پویانمایی صبا و کارگردانی کیانوش عابدی تولید و هم‌اکنون در جدول پخش شبکه پویا قرار گرفته است.

این انیمیشن داستان یک دوچرخه سیرک است به نام سمندر که از دیوار سیرک سقوط می‌کند و به یک اوراقی منتقل می‌شود. در آنجا به خاطر رفتارهای خوب و دوستانه‌اش به کمک سایر دوچرخه‌ها دیگر فرار می‌کند، اما در فرارش ناکام می‌ماند و ناخواسته از یک کمپانی فیلمسازی سر در می‌آورد و ...

سینمایی "زرد مشکی" جمعه 11 اسفند ساعت 20 از شبکه پویا پخش می‌شود.