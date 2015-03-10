خط تولید وانت پیکان از امروز متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، خط تولید وانت پیکان امروز با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون سازمان ملی استاندارد و معاون سازمان حفاظت محیط زیست در تبریز متوقف شد و از این پس وانت آریسان جایگزین آن خواهد شد.

غلامرضا صادقیان مدیرعامل ایران خودروی تبریز در مراسم آغاز تولید وانت آریسان، گفت: اشتغالزایی به ازای هر دستگاه وانت یک و نیم نفر است که بر این اساس تولید وانت آریسان در ایران خودروی تبریز باعث اشتغالزایی ۸۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم شده است.

وی افزود: اگر چه به دلیل تحریم‌ها، تولید در این شرکت کاهش یافته بود، اما امسال میزان تولید خودرو در ایران خودروی تبریز یک و نیم برابر سال قبل بوده است.

به گفه صادقیان، تیراژ تولید وانت آریسان از ۵ دستگاه در ساعت به ۲۵ دستگاه در ساعت رسیده است ضمن اینکه قوای محرکه این خودرو نیز از سوی شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو در منطقه آذربایجان شرقی ساخته می شود که منجر به اشتغالزایی خواهد شد.

به گزارش مهر، چندی پیش رپلیس راهنمایی و رانندگی به دلیل آلاینده بودن و عدم رعایت برخی استانداردهای خودرو، شماره گذاری وانت پیکان را متوقف کرده بود و امروز نیز به طور کامل خط تولید وانت پیکان متوقف می شود. این در حالی است که قرار است وانت پیکان به صورت CKD به عراق صادر شود.