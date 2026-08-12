به گزارش خبرنگار مهر، هادیی حق شناس شامگاه چهارشنبه همزمان با شب شهادت امام رضا(ع) در مراسم گرامیداشت سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) که در مسجد علیسرای شفت برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ایام حزن‌انگیز رحلت پیامبر اعظم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شب شهادت امام رضا(ع)، اظهار کرد: اگر در هر یک از این مناسبت‌ها به ابعاد مختلف زندگی این بزرگواران توجه کنیم، کیفیت زندگی، اعتقادات و نگاه ما به دنیا و آخرت متحول خواهد شد.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه پیامبر اکرم(ص) به‌عنوان اسوه و الگو در قرآن معرفی شده است، افزود: اگر بتوانیم از سیره آن حضرت در زندگی شخصی، سیاسی و اجتماعی خود بهره بگیریم، قطعاً بر نگاه ما به مسائل روزمره تأثیرگذار خواهد بود.

حق‌شناس با اشاره به محاصره اقتصادی سه‌ساله پیامبر(ص) در شعب ابی‌طالب توسط قریش، گفت: امروز نیز ملت ایران در محاصره و تحریم اقتصادی قرار دارد و این سرنوشت مسلمانان است که دشمنان همواره درصدد فشار اقتصادی بر آنان بوده‌اند، اما همان‌گونه که پیامبر(ص) در برابر قریش مقاومت کرد و کوتاه نیامد، امروز نیز ملت ایران با الگوگیری از آن حضرت، در برابر زورگویی‌های استکبار ایستادگی می‌کند.

وی با اشاره به صلح حدیبیه در سال ششم هجری، خاطرنشان کرد: پیامبر(ص) پس از ۱۹ سال تبلیغ و تحمل فشارها، به صلح حدیبیه دست یافت و این صلح زمینه‌ساز فتح مکه در سال هشتم هجری شد؛ آنچه که امروز در منطقه شاهد هستیم، تکرار همان جریان‌هاست؛ برخی از کشورهای منطقه در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا سر تسلیم فرود آورده‌اند در حالی که مردم این کشورها با آرمان‌های خود فاصله گرفته‌اند.

استاندار گیلان با اشاره به واقعه پنجشنبه یوم الخبیث و انحراف از وصیت پیامبر(ص)، تصریح کرد: انحراف از سنت پیامبر از همان نقطه آغاز شد و حضرت علی(ع) ۲۵ سال خانه‌نشین شد؛ اگر تاریخ را درست مطالعه و روایت کنیم، هیچ‌گاه جریان‌های انحرافی مانند داعش شکل نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه دولت‌های امروز جهان اسلام همان مسیر انحرافی ۱۴۰۰ سال پیش را دنبال می‌کنند، افزود: اسلام محمدی(ص) با اسلام آمریکایی که برخی از دولت‌های منطقه دنبال می‌کنند، تفاوت اساسی دارد؛ قرآن و مسجدی که خطری برای استکبار ایجاد نکند، مشکلی ندارد، اما هر جا که اذان و قرآن خطرآفرین باشد، دشمنان به مقابله برمی‌خیزند.

حق‌شناس در پایان با اشاره به جایگاه ویژه ایران در تاریخ اسلام، گفت: ایرانی‌ها همواره موحد بوده‌اند و شخصیت‌های بزرگی همچون میرزای قمی و دیگر علمای بزرگوار در این سرزمین پرورش یافته‌اند؛ مسجد علی‌قلی شفت نیز یادآور این میراث گرانبهای علمی و فرهنگی است.