پایان حضور نظامی آمریکا در عراق؛ خروج کامل تا ۳۰سپتامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که ایالات متحده پیش‌بینی می‌کند روند خروج کامل نظامی خود از خاک عراق را تا تاریخ ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) به سرانجام برساند.

این مقام آمریکایی همچنین تاکید کرد که پس از این خروج، مسئولیت کامل هدایت و رهبری نبرد علیه آنچه وی نیروهای تروریستی در منطقه خواند، بر عهده نیروهای امنیتی عراق، نیروهای پیشمرگه و ارکان امنیتی اقلیم کردستان عراق قرار خواهد گرفت.

در همین راستا، علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق نیز ساعاتی پیش با اشاره به اینکه تاریخ ۳۰ سپتامبر برای پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، قطعی و غیر قابل بازگشت است، گفت که در اول اکتبر هیچ نیروی خارجی در عراق حضور نخواهد داشت.