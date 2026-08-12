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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۰

پایان حضور نظامی آمریکا در عراق؛ خروج کامل تا ۳۰سپتامبر

پایان حضور نظامی آمریکا در عراق؛ خروج کامل تا ۳۰سپتامبر

یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ۳۰ سپتامبر (هشتم مهرماه) پایان حضور نظامیان آمریکایی در عراق خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که ایالات متحده پیش‌بینی می‌کند روند خروج کامل نظامی خود از خاک عراق را تا تاریخ ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) به سرانجام برساند.

این مقام آمریکایی همچنین تاکید کرد که پس از این خروج، مسئولیت کامل هدایت و رهبری نبرد علیه آنچه وی نیروهای تروریستی در منطقه خواند، بر عهده نیروهای امنیتی عراق، نیروهای پیشمرگه و ارکان امنیتی اقلیم کردستان عراق قرار خواهد گرفت.

در همین راستا، علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق نیز ساعاتی پیش با اشاره به اینکه تاریخ ۳۰ سپتامبر برای پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، قطعی و غیر قابل بازگشت است، گفت که در اول اکتبر هیچ نیروی خارجی در عراق حضور نخواهد داشت.

کد مطلب 6915365

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    نظرات

    • سیروس IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
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      آیا با کسی که زیر امضای خود می زند میشود توافق کرد چگونه مردم آمریکا این متوهم را انتخاب کردند کسی که حتی کشور های متحد را به سخره می گیرد به اروپاییان می گوید اگر ما نبودیم شما باید آلمانی صحبت می کر دید یا به عربستان علنا گاو شیرده می گوید
    • IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      0 0
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      مثلاً اگه آمریکا از عراق خارج نشه عراق چجوری می خواد مجبورش کنه
    • NP US ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      0 0
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      یعنی با این تصمیم که البته به حرفشونه واگذار می کنند به دست مخالفین حضور در دولت عراق یا مخالفین دولت عراق و مخالفین دشمنان ایران در عراق ، چه فرقی کرده با حضور خودشون!! بهتره عراقی ها مقاومت و ایران از شر مخالفین در مبداء آن کشور خلاص بشن چون نه به نفع عراقه نه ایران نه ملت عراق و ایران نه همسایگان نه
    • NP US ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      0 0
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      حضوری که برای پایان دادن نظامی باشه و به جایی که ختم بشه که بخوان برای یک ملت کشور دولت تکلیف نسخه بپیچن قابل پذیرش هرگز نیست و هرگز حق دخالت و تصمیم در امور داخلی کشور برای ملت و کشور را ندارند

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