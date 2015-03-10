شانزدهمین ملاقات مردمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موحدپور ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: در این دیدار که علاوه بر استاندار، برخی معاونین وی، برخی از مدیران کل استانداری و دستگاه های اجرایی حضور داشتند، مردم به صورت رودرو با استاندار و سایر مدیران دیدار و در خصوص مشکلاتشان به گفتگو پرداختند.

مدیرکل حوزه استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: عمده مشکلات مطرح شده از سوی مراجعان شامل مشکلات اداری، اجرایی، طرح های سرمایه گذاری و اشتغال بود.

موحدپور بیان داشت: امروز ۴۵ نفر با استاندار، معاونین و مدیران استانی ملاقات کردند.

وی عنوان کرد: این شانزدهمین ملاقات عمومی استاندار استان در یک سال اخیر است.

مدیرکل حوزه استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: علاوه بر این که استاندار در سفرهای شهرستانی و بازدید از بخش ها، به صورت رودرو با مردم دیدار می کند، در دفتر کار خود نیز با مردم ملاقات دارد.