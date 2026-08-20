جراره: خسارات صیادان در جنگ رمضان به سرعت جبران شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره با اشاره به سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان هرمزگان اظهار کرد: استان هرمزگان و مردم صبور آن در جریان جنگ تحمیلی رمضان در خط مقدم حضور داشتند و با وجود تمام خطرات، خدمات‌رسانی حیاتی به سراسر کشور را متوقف نکردند امروز حداقل انتظار و حق مشروع مردم این دیار، رسیدگی ویژه دولت و پرداخت جبران خسارات وارده است.

پیگیری جبران خسارات صیادان و اعطای مجوزهای صیادی به بانوان

جراره با تأکید بر اینکه جامعه صیادی استان بیشترین صدمه را در این شرایط متحمل شده است، افزود: حضور وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نماینده عالی دولت، فرصت مهمی برای اتخاذ تصمیمات عملیاتی است از مطالبات جدی و اولویت‌دار ما، پرداخت کامل و آسان خسارت‌های ناشی از جنگ به صیادان، تخصیص تسهیلات ویژه و کم‌بهره و همچنین تعیین‌تکلیف و صدور مجوزهای جدید صیادی است.

وی با اشاره به نقش مهم بانوان در اقتصاد ساحلی استان خاطرنشان کرد: موضوع صدور مجوزهای قانونی صیادی برای بانوان زحمت‌کش هرمزگانی نیز به صورت ویژه در دست پیگیری است و دولت باید فرایند صدور این مجوزها را تسهیل کند.

مطالبه عمومی برای رفع نارضایتی در حوزه برق و سوخت

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تشریح دیگر دغدغه‌های اساسی مردم استان گفت: چالش‌های اخیر در حوزه تامین برق و صف‌های طولانی بنزین، موجبی از نارضایتی عمومی را در میان شهروندان ایجاد کرده است استان هرمزگان با شرایط اقلیمی ویژه و گرمای طاقت‌فرسا، نیازمند تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و متناسب با واقعیت‌های منطقه‌ای است.

جراره در پایان تأکید کرد: مسئله ناترازی برق و اختلال در توزیع سوخت، مطالبه عمومی تمام مردم هرمزگان است و از مسئولان اجرایی انتظار داریم با اتخاذ تصمیمات کارآمد و فوری، به این نارضایتی‌ها پایان داده و آرامش را به زندگی روزمره مردم بازگردانند ما نیز تا حصول نتیجه نهایی، پیگیری‌های قانونی خود را ادامه خواهیم داد.