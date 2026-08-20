  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

جراره: خسارات صیادان در جنگ رمضان به سرعت جبران شود

جراره: خسارات صیادان در جنگ رمضان به سرعت جبران شود

بندرعباس- نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت جبران سریع خسارات وارده به صیادان هرمزگان، اعطای تسهیلات و مجوزهای صیادی به جامعه صیادی و بانوان و همچنین حل بحران‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره با اشاره به سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان هرمزگان اظهار کرد: استان هرمزگان و مردم صبور آن در جریان جنگ تحمیلی رمضان در خط مقدم حضور داشتند و با وجود تمام خطرات، خدمات‌رسانی حیاتی به سراسر کشور را متوقف نکردند امروز حداقل انتظار و حق مشروع مردم این دیار، رسیدگی ویژه دولت و پرداخت جبران خسارات وارده است.

پیگیری جبران خسارات صیادان و اعطای مجوزهای صیادی به بانوان

جراره با تأکید بر اینکه جامعه صیادی استان بیشترین صدمه را در این شرایط متحمل شده است، افزود: حضور وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نماینده عالی دولت، فرصت مهمی برای اتخاذ تصمیمات عملیاتی است از مطالبات جدی و اولویت‌دار ما، پرداخت کامل و آسان خسارت‌های ناشی از جنگ به صیادان، تخصیص تسهیلات ویژه و کم‌بهره و همچنین تعیین‌تکلیف و صدور مجوزهای جدید صیادی است.

وی با اشاره به نقش مهم بانوان در اقتصاد ساحلی استان خاطرنشان کرد: موضوع صدور مجوزهای قانونی صیادی برای بانوان زحمت‌کش هرمزگانی نیز به صورت ویژه در دست پیگیری است و دولت باید فرایند صدور این مجوزها را تسهیل کند.

مطالبه عمومی برای رفع نارضایتی در حوزه برق و سوخت

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تشریح دیگر دغدغه‌های اساسی مردم استان گفت: چالش‌های اخیر در حوزه تامین برق و صف‌های طولانی بنزین، موجبی از نارضایتی عمومی را در میان شهروندان ایجاد کرده است استان هرمزگان با شرایط اقلیمی ویژه و گرمای طاقت‌فرسا، نیازمند تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و متناسب با واقعیت‌های منطقه‌ای است.

جراره در پایان تأکید کرد: مسئله ناترازی برق و اختلال در توزیع سوخت، مطالبه عمومی تمام مردم هرمزگان است و از مسئولان اجرایی انتظار داریم با اتخاذ تصمیمات کارآمد و فوری، به این نارضایتی‌ها پایان داده و آرامش را به زندگی روزمره مردم بازگردانند ما نیز تا حصول نتیجه نهایی، پیگیری‌های قانونی خود را ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 6922272

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها