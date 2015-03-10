به گزارش خبرنگار مهر، «یک برش زندگی» اولین برنامه تلویزیونی شهروند خبرنگار در ایران است که به پخش عکس، فیلم و گزارش‌های مردمی اختصاص دارد.

این برنامه قصد دارد ۲۳ اسفند از میان ۱۷۷ خبرنگار افتخاری­‌اش هشتمین خبرنگار حرفه­‌ای را معرفی کند.

حامد آزادگان از فومن، سمانه و الهه چوپانی از اراک، راحله و محدثه داداشی از آران و بیدگل، غلام رضایی از نیلشهر، جلیل شعبانی از قطب آباد فارس و زهره فلاح مراد از پردیس تهران نامزدهای کسب عنوان هشتمین خبرنگار حرفه‌ای برنامه «یک برش زندگی» شده­‌اند.

هشتمین خبرنگار حرفه­‌ای برنامه «یک برش زندگی» با توجه به ضوابط تعیین شده در شورای سردبیری این برنامه و همچنین بر اساس نظر مخاطبان و رای خبرنگاران افتخاری این برنامه انتخاب خواهد شد.

«یک برش زندگی» این هفته با موضوع درختکاری و حفظ محیط زیست، احسان و نیکوکاری اختصاص داده شده، مخاطبان علاقمند می‌توانند عکس ها و فیلم‌های خود را با موضوع ارائه شده، از طریق پست الکترونیکی برنامه به آدرس info@۱-bz.ir ارسال کنند؛ همچنین سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۲۰۷ و سایت برنامه به آدرس www.۱-bz.ir از دیگر راه‌های ارتباطی این برنامه هستند.

«یک برش زندگی» به تهیه‌کنندگی محمود فلاح پرویزی کاری از گروه اجتماعی شبکه دو است که شنبه تا چهارشنبه در ساعت‌های ۸:۳۰، ۱۳ و ۱۸ روی آنتن شبکه دو می‌رود.