به گزارش خبرنگار مهر، «یک برش زندگی» اولین برنامه تلویزیونی شهروند خبرنگار در ایران است که به پخش عکس، فیلم و گزارشهای مردمی اختصاص دارد.
این برنامه قصد دارد ۲۳ اسفند از میان ۱۷۷ خبرنگار افتخاریاش هشتمین خبرنگار حرفهای را معرفی کند.
حامد آزادگان از فومن، سمانه و الهه چوپانی از اراک، راحله و محدثه داداشی از آران و بیدگل، غلام رضایی از نیلشهر، جلیل شعبانی از قطب آباد فارس و زهره فلاح مراد از پردیس تهران نامزدهای کسب عنوان هشتمین خبرنگار حرفهای برنامه «یک برش زندگی» شدهاند.
هشتمین خبرنگار حرفهای برنامه «یک برش زندگی» با توجه به ضوابط تعیین شده در شورای سردبیری این برنامه و همچنین بر اساس نظر مخاطبان و رای خبرنگاران افتخاری این برنامه انتخاب خواهد شد.
«یک برش زندگی» این هفته با موضوع درختکاری و حفظ محیط زیست، احسان و نیکوکاری اختصاص داده شده، مخاطبان علاقمند میتوانند عکس ها و فیلمهای خود را با موضوع ارائه شده، از طریق پست الکترونیکی برنامه به آدرس info@۱-bz.ir ارسال کنند؛ همچنین سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۲۰۷ و سایت برنامه به آدرس www.۱-bz.ir از دیگر راههای ارتباطی این برنامه هستند.
«یک برش زندگی» به تهیهکنندگی محمود فلاح پرویزی کاری از گروه اجتماعی شبکه دو است که شنبه تا چهارشنبه در ساعتهای ۸:۳۰، ۱۳ و ۱۸ روی آنتن شبکه دو میرود.
