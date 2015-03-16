محسن چاووشی خواننده برنامه نوروزی شبکه سه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ترکیبی «مهربانو» از اول تا پانزدهم فروردین از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. «مهربانو» که ضبط قسمت‌های آن در اسفندماه به انجام رسیده، از بخش‌های گوناگونی تشکیل شده است و شامل آیتم‌های مختلفی می‌شود.

گفتگوی مجری با مهمان برنامه، مستند مادران شهید، مستند گفتگو با مادربزرگ‌ها، گزارش از خیریه همدم و پخش نریشن‌هایی از دیالوگ‌های ماندگار مادرانه فیلم‌ها از جمله بخش‌های مختلف «مهربانو» است.

این برنامه دکور خاصی دارد و هر سه شب یک بار مجری آن تغییر خواهد کرد. به این ترتیب این برنامه پنج مجری دارد و هر بار یکی از بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران اجرای آن را برعهده خواهند داشت. مهمانان برنامه نیز افراد مختلفی از طیف‌های گوناگون جامعه هستند که با مادر یا همسرشان در برنامه حاضر می‌شوند.

تیتراژ ابتدایی «مهربانو» به تهیه‌کنندگی محمود بابایی توسط محسن چاووشی خوانده می‌شود و تیتراژ پایانی نیز با صدای سیدمعین سجادی روی آنتن می‌رود.

پیش از این غلامرضا میرحسینی مدیر شبکه سه سیما نیز در نشست معرفی برنامه‌های نوروزی سیما، از «مهربانو» به عنوان یکی از ویژه‌برنامه‌های این شبکه نام برده بود.