اعتراضات فرانکفورت ۲۹۰ مجروح بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وطن ترکیه، افتتاح ساختمان جدید بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت اعتراضات شدید آلمانی ها را به سیاست های مالی اتحادیه اروپا در پی داشت. در تجمع اعتراض آمیزی که روز گذشته در برابر این ساختمان برگزار شد، پلیس با معترضان خشمگین درگیر شد.

بر این اساس در این درگیری ها دست کم ۹۰ نیروی پلیس و ۲۰۰ معترض مجروح شدند. پلیس همچنین از دستگیری ۳۵۰ نفر در این درگیری ها خبر داد. این در حالی است که بیش از ۱۰ هزار شهروند آلمانی روز گذشته در پی فراخوان یک جنبش مخالف نظام سرمایه داری به خیابان های فرانکفورت آمده بودند.

طبق این گزارش با گسترش درگیری ها، معترضان به آتش زدن خودروها و اماکن عمومی از جمله بانک ها پرداختند. به گفته شاهدان عینی به دلیل این درگیری های خشونت بار که بخشی از شهر را به میدان جنگ تبدیل کرده بود، رفت و آمد خودروها مختل شده و بسیاری از مراکز تجاری فعالیت خود را متوقف کردند.

گفتنی است ساختمان جدید بانک مرکزی اروپا یک برج دوقلو است که با هزینه ای معادل ۱.۳ میلیارد یورو ساخته شده است.