اندیکا بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال از بارندگی خسارت دید

عبدالحمیدفخاری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهر اندیکا طی چند روز اخیر شاهد بارندگی های شدیدی بود. این شهر در بحث راه های مواصلاتی، روستایی و عشایری خسارت های فراوانی دیده است.

وی افزود: این شهر در زمینه راه های عشایری حدود ۱۲ میلیارد تومان و در بخش آب های عشایری نیز حدود ۴ میلیارد تومان خسارت دیده است. همچنین در بخش راه های مواصلاتی و روستایی حدود ۱۲ میلیارد تومان خسارت دیده ایم.

فرماندار اندیکا تصریح کرد: در زمینه کشاورزی و در حوزه دام، زراعت، باغات و غیره تا کنون حدود ۵۰۰ میلیون تومان خسارت برآورد شده است. متاسفانه در بخش آب شرب نیز حدود هفت میلیارد تومان خسارت له این شهر وارد شده است.

فخاری مقدم بیان کرد: در بخش آب روستایی نیز خسارت هایی داشتیم. متاسفانه تعداد هشت تاسیسات آبی این شهر تخریب شده و شاهد قطعی آب هم بوده ایم. با توجه به فعالیت ها و تعمیرات اولیه در حال حاضر تا حدودی این بخش به وضعیت عادی برگشته است.

وی عنوان کرد: در بخش برق خسارت هایی داشته ایم که سقوط بین ۲۰ تا ۳۰ پایه برق یکی از این خسارت ها است. قطعی برق تا روز گذشته در برخی نقاط شهر ادامه داشت اما خوشبختانه ساعت ۶ بعد از ظهر دیروز این پایه های برق وارد مدار شدند.

فرماندار اندیکا ادامه داد: حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ چراغ روشنایی خیابان های شهر هم تخریب شده اند. با توجه به اینکه برآورد خسارت های وارد شده در بخش برق تخصصی است نمی توانیم رقمی را برای آن اعلام کنیم.

فخاری مقدم یادآور شد: در این یک هفته ای که گذشت ادارات و ارگان های فراوانی در حل مشکلات ما را همیاری کردند. لازم است از تلاش های شبانه روزی هلال احمر، امور عشایر، آب و برق، بخشداری های چلو، آبژدان و مرکزی، شهرداران و نیروی انتظامی تشکر و قدردانی کرد. بسیاری از مسئولان تا شب گذشته برای رفع مشکلات در این شهرستان حضور داشتند که صمیمانه از آنها تشکر می کنم.