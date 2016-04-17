مزارع و باغات ۱۴ استان گرفتار سیلاب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت الله بیابانی با اشاره به اینکه باران دشتهای کشور بویژه در استانهای لرستان، خوزستان و ایلام را فرا گرفته است، افزود: امروز زمانی است که باید از فرصتها استفاده و روان آبها را مدیریت کنیم.
وی با بیان اینکه سالهای گذشته با خشکسالی و محدودیت قابل توجه منابع آب مواجه بودیم، گفت: اهمیتی که آب برای تولید در بخش کشاورزی دارد در مقابل خسارتهای ناشی از سیل و سیلابها جزیی است.
قائم مقام خانه کشاورز افزود: برخی از محصولات قابل احیا و بازسازی هستند و اگر منابع و امکانات در اختیار کشاورزان قرار گیرد خسارات قابل جبران است.
بیابانی گفت: خسارات سیل در استانهای لرستان، ایلام و خوزستان فراوان است اما هنوز برآورد دقیقی در این زمینه نداریم.
وی افزود: بارشهای اخیر تا حدودی کمبودهای منابع آبی سالهای گذشته را جبران کرده و زمان آن رسیده است که دولت تدابیر خود را در مدیریت آب و استفاده از آن بکار گیرد.
قائم مقام خانه کشاورز گفت: ساختار سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای مقابله با حوادث طبیعی با استفاده از دانش و توانمندیهای علمی وجود ندارد بنابراین در برابر نزولات آسمانی آسیب پذیر میشویم.
بیابانی افزود: در چنین زمانهایی، دستاوردهای علمی بخش کشاورزی و ترویج باید برای کاهش میزان خسارات به کمک کشاورزان بیاید اما هنوز هیچ هنری از بخش ترویج در این زمینه مشاهده نکردیم.
وی گفت: برای مقابله با تغییرات ناگهانی دما و آب و هوا میتوان از بذور مقاوم، روشهای مدیریت و مقابله با عوامل خسارتزا استفاده کرد که در این زمینه نیز پیشرفت چندانی در بخش کشاورزی نشده است.
بیابانی درباره تاثیر خسارات سیل در کاهش میزان تولید برخی از محصولات با بیان اینکه احتمال دارد در مقاطعی کمبودهایی را در میزان تولید حس کنیم، افزود: میتوانیم با مدیریت و بهرهگیری از ویژگیها، شرایط طبیعی و جغرافیایی کشور این مساله را مدیریت کنیم و با کمبود تولید مواجه نشویم.
نظر شما