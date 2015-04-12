زايش حيات وحش در پارک ملی بمو آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی محیط زیست فارس، حسینعلی ابراهیمی کارنامی گفت: زمان زایش وحوش در مناطق چهارگانه استان فارس فرا رسیده كه از جمله زایش حائز اهمیت قوچ و میش، كل و بز و آهوان و برخی از گوشتخواران و پرندگان در پارك ملی بمو، گوزن زرد در میانكتل ارژن و جبیر در نیریز و سایر حیوانات در مناطق حفاظت شده استان است.

وی افزود: بنابراین به منظور جلوگیری از پراكنش وحوش در فصل زایمان و به منظور زاد آوری حیات وحش، كنترل های مستمر و شبانه روزی ماموران اجرایی گارد محیط زیست صورت می گیرد تا فضای آرام و مطلوبی فراهم شود و به همین منظور از ورود افراد به زونهای حساس پارك ملی بمو در جوار شهر شیراز جلوگیری بعمل می آید.

مدیركل حفاظت محیط زیست فارس بیان کرد:با توجه به ممنوعیت بازدید تاپایان فصل زایمان، مجوز بازدید از زونهای حساس پارك ملی بمو و سایر مناطق حفاظت شده صادر نخواهد شد، ضمنا یگان حفاظت محیط زیست با برپایی چادر در مناطق حفاظت شده در ارتفاعات و مناطق حساس اقدام به حفاظت از مناطق می کند .

کارنامی تاكید كرد: در طول این مدت اكیپ های سیار یگان حفاظت محیط زیست استان و كلیه پاسگاههای محیط بانی فعالتر و هوشیارتر از همیشه مناطق تحت حفاظت را حراست و كنترل خواهند کرد و از سودجویی و اقدامات خلاف قانون شكارچیان غیر مجاز به شدت جلو گیری خواهد شد.

به گفته مدیر كل حفاظت محیط زیست فارس كلیه اقدامات پیشگیرانه در طول این مدت پیش بینی تا مهمانان نو رسیده تنوع زیست محیطی استان در امنیت و آرامش روزهای آغازین تولدشان را تحت نظارت محیطبانان و كارشناسان تنوع زیستی و در كنار والدینشان بگذرانند.

وی با اظهار تاسف از نا آگاهی برخی افراد سودجو گفت: در صورت جداسازی نوزاد حیوانات از والدینشان در روزهای اول تولد، حیوان مادر در اثر عفونت غدد شیری جان خود را از دست می دهند و نوزاد متولد شده بدلیل عدم تغذیه از شیر مادر دچار سوء تغذیه شده و رشد مناسبی نخواهد داشت.

وی افزود: به همین علت به شدت با شكارچیان و اشخاصی كه مبادرت به زنده گیری حیوانات می كنند و این عمل غیر عاطفی و غیر انسانی را انجام می دهند برخورد و آنها را تحویل مراجع قضایی خواهیم داد.

ابراهیمی کارنامی متذکر شد: از علاقمندان و متقاضیان بازدید نیز درخواست می شود در این مدت از ورود به مناطق حساس خودداری کنند تا پس از سپری شدن این ایام حساس با احیا دوباره حیات وحش به تماشای آن بنشینیم و امید كه با همكاری همه مردم در سال جدید با فرهنگسازی و میزبانی شایسته شاهد احیای تنوع زیستی باشیم ضمنا در صورت مشاهده ورود غیر قانونی به اماكن یاد شده برخورد قاطع و قانونی اجتناب ناپذیر خواهد شد.