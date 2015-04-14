به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، «باراک اوباما» در ابتدا به مدت یک ساعت با رهبران یهودیان آمریکا که عمده آنها روسای سازمان های یهودی در آمریکا بودند، صحبت کرد. عمده سخنان وی در این دیدار در مورد امنیت اسرائیل و برنامه هسته ای ایران بود.

در این دیدار رهبران گروه های معروف یهودی در آمریکا با اوباما دیدار داشتند و رئیس جمهوری آمریکا پس از یک ساعت صحبت کردن با این افراد جسله را ترک کرد و بعد از آن «سوزان رایس» مشاور امنیت ملی آمریکا، به همراه «کولین کاهل» مشاور جون بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا، هدایت این جلسه را برعهده گرفتند.

پس از اتمام این جلسه یکی از رهبران یهودی حاضر در جسله ملاقات با اوباما و مباحث مطرح شده در آن را مثبت ارزیابی کرد.

در جلسه دوم اوباما با رهبران جوامع یهودی حاضر در آمریکا به صحبت نشست. این افراد در نهاد و یا اداره ای سمتی ندارند ولی با این وجود انتقادت زیادی را متوجه دولت آمریکا در حوزه سیاست خارجی می کنند.

به گفته «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید، حاضرین در جلسه دوم اغلب افراد منتقد و حرافی بودند که پست و یا سمت درخورد توجهی نداشتند.

همزمان با دیدار اوباما با رهبران یهودیان آمریکا، «وندی شرمن» مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته ای ۱+۵ و ایران نیز با رسانه های اسرائیلی جلسه توجیهی داشت.

وی در این جلسه توجیهی با رسانه های اسرائیلی همچنین گفت: توافق اخیر حاصل شده در لوزان سوئیس تنها راهی است که می توان ایران را از رسیدن به تسلیحات هسته ای بازداشت.

مذاکره کننده ارشد آمریکایی با بیان اینکه تفاهم بدست آمده در لوزان تفاهم کاملی است گفت: هیچ فرمول و یا گزینه ای کارآمدتر از روند دیپلماتیک نیست و این مسیری است که ما امروز در آن قرار داریم.

شرمن در بخش دیگر سخنان خود به موضوع گزینه نظامی که آمریکا همواره اعلام می کند روی میز است اشاره کرد و گفت: گزینه نظامی فقط برنامه هسته ای ایران را به مدت دو سال به عقب می برد، شما نمی توانید دانش آنها را بمباران کنید زیرا آنها (ایرانیان) همه چیز را از نو می سازند.

شرمن همچنین تاکید کرد که تفاهم ایجاد شده در سوئیس تا تاریخ ۳۰ ژوئن نهایی می شود و ما این درخواست تل آویو مبنی بر اینکه ایران، اسرائیل را به رسمیت بشناسد را در آخرین مرحله مطرح می کنیم.

شرمن در حالی این موضوع (به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران) را مطرح می کند که «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، پس از حصول تفاهم سوئیس گفته بود که درخواست تل آویو برای به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران هیچ ربطی به مذاکرات هسته ای ندارد و درخواستی غیر منطقی است.