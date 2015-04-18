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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۵۶

نگین:

نرخ بیکاری بانوان دو برابر مردان است

نرخ بیکاری بانوان دو برابر مردان است

زنجان- مشاور امور بانوان و خانواده وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی، نرخ بیکاری بانوان را بیش از دو برابر مردان اعلام کرد و گفت: متاسفانه بانوان حضور کمتری در فعالیتهای اقتصادی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحیده نگین ظهر شنبه در جمع خبرنگاران زنجانی، به مشکلات تعاونی های بانوان اشاره کرد و گفت: زنان کارآفرین در حوزه های غیر رسمی فعالیت می کنند و این مشکل است و بیمه ها اجتماعی دشواربوده  و با ایجاد صندوق بیمه  شدن افرادی که خودشان کار فرما هستند را ایجاد کنیم. 

نگین گفت: برخی بانوان نیز در منزل کارگاههای خانگی همانند بسته بندی مواد غذایی دارند که دارای کارفرمای خاصی نیستند و بیمه برای آنها تعریف شده و در چند سال اخیر بیمه ها روبه افزایش است.

مشاور امور بانوان و خانواده وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعی گفت: بیشتر بانوان در حوزه خدمات فعال هستند و این مناسب نیست چرا که برخی ازکار فرمایان هستند خانمها با شرایط آسان تر و دستمزد کمتر کار کنند دنبال اینها هستند که از بانوان استفاده کنند و شرایطی ایجاد می کنیم که در حوزه های صنعت و کشاورزی هم فعالیت کنند.

وی گفت: بانوان نقش مهمی در توسعه اقتصادی جامعه دارند و در این میان شبکه سازی تعاونی ها در کشور عملیاتی می شود و  اثرای خوبی خواهد داشت چرا صدای تعاونگران را به گوش مسئولین می رساند  و مسئولین خدمات خدمات فنی و مهارتی و آموزشی را به تعاون گران ارائه می دهند.

کد مطلب 2536635

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