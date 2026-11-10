به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمودی‌نژاد، رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری کرج، از ذخیره‌سازی سالانه ۸۶ هزار مترمکعب آب باران در بهشت سکینه (س) خبر داد و گفت: این آب برای آبیاری فضای سبز و تأمین بخشی از نیاز آبی مجموعه استفاده می‌شود.

وی اظهار کرد: طرح جمع‌آوری و ذخیره‌سازی آب‌های سطحی ناشی از بارندگی با هدف مدیریت منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آب، طی سال‌های گذشته به‌صورت مستمر اجرا و توسعه یافته است.

وی افزود: در حال حاضر سالانه حدود ۸۶ هزار مترمکعب آب باران در سه استخر ذخیره‌سازی می‌شود و آب جمع‌آوری‌شده به‌ویژه در ماه‌های کم‌آب برای آبیاری فضای سبز آرامستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری کرج با اشاره به اهداف اجرای این طرح گفت: کاهش وابستگی به منابع آب متعارف، بهره‌برداری از نزولات جوی و حفظ فضای سبز از مهم‌ترین اهداف این اقدام است.

محمودی‌نژاد تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی آب و استفاده از ظرفیت‌های طبیعی با هدف مدیریت مصرف و تقویت رویکردهای محیط‌زیستی در این مجموعه ادامه دارد.