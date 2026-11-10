به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست بررسی راهکارهای مقابله با قاچاق چوب اظهار کرد: با توجه به وسعت بیش از چهار میلیون هکتاری اراضی ملی در خوزستان، حفظ این سرمایه‌های ارزشمند از حقوق عمومی است و ضابطان و دستگاه‌های مسئول باید با راه‌اندازی سامانه‌های نظارت هوشمند در این زمینه فعال‌تر عمل کنند.

وی با اشاره به ظرفیت بیش از ۶ هزار هکتاری زراعت چوب در استان افزود: توسعه زراعت چوب و تجارت قانونی آن علاوه بر اشتغال‌زایی، در پیشگیری از معضلات اجتماعی اثرگذار است و دستگاه قضایی از هر فعالیت مشروع در این حوزه حمایت می‌کند.

دادستان مرکز خوزستان بیان کرد: کارخانجاتی که از منابع، آب، خاک و نیروی انسانی خوزستان بهره‌برداری می‌کنند، باید به مسئولیت‌های اجتماعی خود برای حفاظت از محیط زیست استان و پیشگیری از تخریب منابع طبیعی عمل کنند.