به گزارش خبرنگار مهر، پارس جنوبی در سال‌های اخیر توسعه بیشتری یافته است و شاهد گسترش روز افزون صنایع و تاسیسات مختلف در این منطقه هستیم و به اعلام مسئولان تا بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این صنایع به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مشغول به کار هستند.

بسیاری از کارکنان این منطقه به صورت اقماری در شرکت‌های منطقه مشغول به کار هستند که فعالیت اقماری هم برای کارکنان و هم برای صنایع و تاسیسات راندمان پائین‌تری نسبت به حضور دائمی کارکنان دارد.

نبود فضای مناسب برای اسکان در این منطقه باعث شده است تا بسیاری از کارکنان این منطقه به دور از خانواده‌های خود به صورت اقماری کار کنند که دوری از خانواده برای مدت طولانی و یا عدم حضور در محل کار در دوره استراحت، می‌تواند مشکلاتی را در حوزه کار ایجاد کند.

این موضوع می‌طلبد که شرایط مناسبی برای اسکان خیل عظیم کارکنان این منطقه فراهم شود و از این رو، ساخت شهر جدیدی برای اسکان کارکنان این منطقه در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است.

جانمایی شهر همکار همجوار پارس جنوبی

مدیر طرح‌های مهندسی منطقه ویژه پارس جنوبی عصر پنجشنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر از تلاش برای اسکان خانواده‌های کارکنان پارس جنوبی خبر داد و گفت: در سال‌های اخیر شاهد توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی هستیم که بخشی در شهرستان عسلویه و بخشی در شهرستان کنگان مستقر است.

سیدمحی الدین جعفری اضافه کرد: گام‌های بسیار مهمی نیز برای توسعه آینده پارس جنوبی و تکمیل فازهای دیگر این منطقه و همچنین ساخت چندین پالایشگاه جدید صورت گرفته است که شاهد افزایش شرکت‌ها و کارکنان در این منطقه خواهیم بود.

وی در ادامه بیان داشت: ۱۵هزار نفر از خانواده کارکنان پارس جنوبی در یک برنامه ۱۰ ساله در شهرستان کنگان ساکن می‌شوند و برای اسکان ۱۴ هزار نفر دیگر نیز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است.

کاهش هزینه‌های رفت و آمد کارکنان با ساخت شهر جدید

مدیر طرح‌های مهندسی منطقه ویژه پارس جنوبی با بیان اینکه به ۷۵ هزار نفر برای فعالیت در فازهای پارس جنوبی نیاز است، خاطرنشان ساخت: وزیر نفت نیز بر ساخت شهرهای همکار تاکید دارند که ساخت این شهرها نقش مهمی در کاهش هزینه‌های رفت و آمد کارکنان در فازهای پارس جنوبی خواهد داشت.

وی ادامه داد: جانمایی شهر همکار همجوار پارس جنوبی پس از تصویب انجام خواهد شد و در فاز اول ساخت شهر همکار، یک هزار واحد مسکونی در این منطقه ساخته خواهد شد و در مجموع، این شهر برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی طراحی شده است.

جعفری تصریح کرد: ساخت شهر همکاری در مجاورت پارس جنوبی باعث می‌شود تا بسیاری از مشکلات کارکنان این منطقه کاهش یافته و شاهد کارکرد بهتری در منطقه باشیم.

ساخت دریا شهر پارس در مجاورت پارس جنوبی

استاندار بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بالایی در بخش صنعتی است که پارس جنوبی به عنوان یک نماد توسعه برای استان بوشهر و ایران در حوزه اقتصادی شناخته می شود.

مصطفی سالاری به بررسی‌های صورت گرفته برای ساخت شهر همکار برای تامین مسکن کارکنان پارس جنوبی اشاره کرد و ادامه داد: ساخت این شهر باید به گونه‌ای باشد که مشکلاتی را برای شهرهای همجوار ایجاد نکند.

وی بر لزوم اجرای طرح‌های مطالعاتی و طرح تفضیلی جانمایی شهر همکار در شهرستان کنگان تاکید کرد و افزود: باید شرایط به گونه‌ای باشد که مردم شهرهای اطراف نیز بتوانند از امکانات شهر همکار پارس جنوبی استفاده کنند.

استاندار بوشهر خواستار اجرای طرح‌های خدماتی و رفاهی در طرح شهر همکار شد و اضافه کرد: ساخت این شهر باید در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شود.

وی به ساخت شهر همکار با عنوان دریا شهر پارس در همجواری پارس جنوبی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است و باید به این موضوع توجه شود.