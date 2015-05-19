کلاهبرداری سریالی خلبان قلابی از دختران

به گزارش خبرگزاری مهر، ۳۱ فروردین ماه خانم جوانی با مراجعه به دادسرای ناحیه ۵ تهران و طرح شکایتی اعلام کرد که شخصی به بهانه استخدام وی در شرکت معتبر هواپیمایی، از وی کلاهبرداری کرده است .

پرونده در پایگاه دوم پلیس آگاهی

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

اظهارات شاکی

شاکی پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: حدود یک سال پیش از طریق شبکه اجتماعی فیس بوک با جوانی بنام فرشاد آشنا شدم که خود را خلبان و دارای مدرک تحصیلی دکتری و بالاتر معرفی کرده بود.

وی ادامه داد: مدتی از آشنایی من و فرشاد در داخل شبکه فیس بوک گذشت تا اینکه با یکدیگر ملاقات حضوری داشتیم. در اولین ملاقات، فرشاد با لباس خلبانی به ملاقات من آمد و مدعی شد که پس از ملاقات با هم باید برای پرواز به فرودگاه مهرآباد برود.

شاکی افزود: پس از گذشت مدتی و به واسطه علاقه ی شدیدی که به شغل میهمانداری هواپیما داشتم، از فرشاد درخواست کردم تا در صورت امکان از ارتباطات خود در شرکت هواپیمایی برای استخدام من به عنوان میهماندار استفاده کند و او نیز با استقبال کردن از پیشنهاد م مدعی شد که برای تسریع در انجام برخی امور استخدامی نیاز به پرداخت مقداری پول دارد و به این بهانه ، مبلغ ۶ میلیون تومان از من دریافت کرد.

شاکی در ادامه اظهارات خود به کارآگاهان گفت: مدتی از پرداخت پول به فرشاد گذشته بود تا اینکه فرشاد با دادن یک معرفی نامه به بنده - که آن را در داخل سربرگ دارای آرم شرکت هواپیمایی نوشته بود - عنوان کرد که معرفی نامه را نزد خودم نگهداشته تا آخرین هماهنگی های لازم را برای طی کردن دوره آموزشی میهمانداری انجام دهد اما پس از آن دیگر از وی خبری نشد.

شاکی در ادارمه شکایات خود به ماموران گفت: آنچه مرا مجبور به شکایت کرده نه آن مبلغ ۶ میلیون تومان بلکه آن وعده های دروغین فرشاد است که هر بار عنوان می کرد به زودی به عنوان میهماندار هواپیما استخدام خواهم شد و من نیز با اطمینان به سخنان فرشاد ، موضوع آشنایی خود و فرشاد و استخدام در شرکت هواپیمایی را در میان اعضای خانواده ، دوستان بازگو می کردم.

جعلی بودن معرفی نامه

با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان ضمن مراجعه به دفتر شرکت هواپیمایی . اطلاع پیدا کردند که شخصی بنام فرشاد در این شرکت مشغول بکار نبوده و بنابراین معرفی نامه ارائه شده به شاکیه جعلی است.

دستگیری خلبان قلابی

در ادامه تحقیقات و شناسایی تعداد دیگری از شکات شناسایی شده، کارآگاهان موفق به شناسایی محل تردد فرشاد در فرودگاه مهرآباد شدند ؛ لذا ضمن انجام هماهنگی با عوامل حراست و پلیس فرودگاه مهرآباد، سرانجام فرشاد ۲۴ اردیبهشت ماه شناسایی و دستگیر شد.

در تاریخ دستگیری، فرشاد (متولد ۱۳۶۶) با لباس و کیف فرم خلبانی دارای درجه کاپیتانی در ترمینال شماره دو فرودگاه مهرآباد در حال تردد بود که توسط کارآگاهان پایگاه دوم شناسایی شد در زمان دستگیری، فرشاد با ایجاد جوسازی قصد ممانعت از دستگیری و متواری شدن از محل را داشت که با همکاری عوامل حراست فرودگاه ، دستگیر و توسط کارآگاهان به پایگاه دوم پلیس آگاهی منتقل شد.

شناسایی ده ها مالباخته

با انتقال فرشاد به پایگاه دوم آگاهی و بررسی تصاویر مدارک شناسایی متعلق به افراد غیر ، کارآگاهان موفق به شناسایی ده ها مالباخته و شاکی دیگری شدند که متهم به بهانه استخدام آنها در مشاغل "میهمانداری" و "اداری" اقدام به دریافت مبالغ چند میلیون تومانی از آنها کرده بود.

اعترافات متهم

متهم که چاره ای جز اعتراف نداشت: به واسطه علاقه شدید به خلبانی، اقدام به تهیه لباس خلبانی و معرفی خود به عنوان خلبان در شبکه های اجتماعی کرده و طی این مدت با مطالعه دقیق درباره خلبانی و انواع هواپیماهای مسافربری اطلاعات نسبتا دقیقی از اصطلاحات خلبانی آشنایی پیدا کرده بودم. قصد داشتم تا با پولی که [از طریق شکات] بدست می آورم، هزینه دوره های آموزشی ویژه خلبانی؟؟ را تأمین کنم.

سرهنگ کارآگاه داوود مرادی رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به این موضوع که متهم خود را به عنوان خلبان هواپیماهای مسافربری از نوع فوکر ۱۰۰ و ایرباس معرفی کرده است، گفت: با شناسایی ده ها مالباخته ی دیگر و اعتراف صریح متهم به کلاهبرداری از آنها، قرار قانونی از سوی مقام محترم قضایی صادر و متهم جهت شناسایی دیگر جرایم و شکات احتمالی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است. لذا از تمامی شکات و مالباختگان احتمالی که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند دعوت می شود تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی - خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.