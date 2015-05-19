پرسپولیس واستقلال را به احترام مردم به خودروسازان واگذارنکنید

مهرداد بذرپاش عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واگذاری تیم های استقلال و پرسپولیس به سایپا و ایران خودرو گفت:خوب است در اینگونه ورود خودروسازها که با اصرار دولت اتفاق افتاده است، دولت نظرسنجی بکند که چه تعداد از مردم تمایل دارند چنین اتفاقی بیافتد.

عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: از یک طرف می گوییم خودروسازان در زیان هستند و باید افزایش قیمت بدهیم که البته بر اساس خبرهای رسیده یکی از خودروسازان با ضررهای خیلی بالا حساب سال ۹۳ خود را می بندد، از طرف دیگر می گوییم باشگاه را بخریم و سالی ده ها میلیارد تومان خرج آن کنیم.

بذرپاش تصریح کرد: از یک طرف می گوییم خودروسازان به شبکه قطعه سازان بدهی بالا دارند و از طرف دیگر به خودروسازان تأکید می کنیم که این دو باشگاه را بخرید.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه بدهی به شبکه قطعه سازان به مفهوم کاهش اشتغال است، اظهار داشت: از طرف دیگر دو خودروساز، باشگاه های بزرگ دارند که هر سال ده ها میلیارد تومان هزینه آن می شود و با وجود این دو باشگاه بزرگ چه نیازی به خرید مجدد دو باشگاه دیگر هست؟

وی خاطرنشان کرد: آیا واقعا خصوصی سازی اتفاق افتاد یا اینکه دو باشگاه از وزارت ورزش به وزارت صنعت انتقال پیدا کردند؟ امروز وزیر محترم در کمیسیون صنایع خیلی محکم از این اتفاق دفاع کرد که باعث تعجب همه اعضا شد. اعضای کمیسیون صنایع با اجماع مخالف این اتفاق بودند.

بذرپاش این سئوال را طرح کرد که آیا واقعا به مردم می توانیم پاسخ دهیم و گرانی روزانه خودروها را با هزینه دو باشگاه بزرگ توجیه کنیم؟ این بود تصمیم راهبردی در حوزه صنعت؟ خواهش من از دوستان دولت این است که به احترام مردم این کار را نکنید و دست از روش های غلط و از پیش شکست خورده برداریم. آیا به نظر خصوصی سازی اتفاق افتاد؟ کدام وجدان بیدار این امر را از ما می پذیرد؟

وی تأکید کرد: البته مجلس اقدام خود را انجام خواهد داد و در هفته آینده اقدامات لازم را صورت می‌دهد، ولی این تصمیم از دولتی که خود منادی تدبیر بود بسیار بعید به نظر می رسید که خبرهای رسیده در ماه های گذشته دلالت بر این امر داشت و تذکرهای زیادی در این امر داده شد.

به گزارش مهر، در چهارمین دور مزایده باشگاههای پرسپولیس و استقلال، شرکت های نیوان ابتکار وابسته به شرکت سایپا و شرکت سرمایه گذاری سمند وابسته به ایران خودرو با کمترین قیمت خواهان خرید سرخابی ها شده اند.

