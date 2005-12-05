رفاقت نزديك دانش جعفري و رهبر / اولين حضور ذوالقدر در جمع مردان اقتصادي دولت/تجديد نظر در دستاوردهاي برنامه سوم

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، اولين نشست استانداران با مسئولان اقتصادي كشور ( وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير كار و امور اجتماعي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رييس كل بانك مركزي و برخي مديران عامل بانك هاي دولتي) بعد از ظهر ديروز يكشنبه در وزارت كشور برگزار شد.

برگزاري اين نشست حاشيه هايي نيز داشته كه در پي مي آيد.

* مصطفي پورمحمدي، وزير كشور رياست اولين نشست استانداران با مسئولان اقتصادي كشور را بر عهده داشت. پورمحمدي اواسط جلسه و درهنگامي كه رييس كل بانك مركزي در خصوص پرسش هاي استانداران پاسخ مي داد، جلسه را ترك كرد و به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

* برخلاف اختلافات رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزيرامور اقتصاد و دارايي در دولت هاي گذشته، در اين نشست رفاقت نزديك دانش جعفري با فرهاد رهبر مشخص شد. اين دو بارها در اين نشست با صحبت درگوشي، لبخند هاي پياپي مي زدند. عكسي را كه خبرنگار"مهر" در اين نشست شكار كرده حاكي از اين مساله است.

* استاندار چهارمحال بختياري كه گويا از تصميمات اخير هيات دولت مبني بر اختصاص تسهيلات ويژه به واحدهاي اقتصادي كوچك و متوسط ناراحت است، خواستار سرمايه گذاري دولت در بنگاه هاي بزرگ استان هاي كشور شد.

* استاندار خراسان جنوبي نيز خواستار تعريف نحوه اختصاص اعتبارات نظام بانكي به متقاضيان سرمايه گذاري در استان ها شد. مرتضوي از مسئولان اقتصادي كشور در اين نشست خواست تا توضيح دهند كه 40 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي بانكي چطور قرار است به مناطق محروم اختصاص يابد.

* استاندار زنجان نيز در اين نشست به تفسير بانك ها در ارايه تسهيلات براساس آيين نامه داخلي خود اشاره و تصريح كرد: برهمين اساس، بانك ها در اعطاي تسهيلات به متقاضيان خواستار وثايق سنگين هستند. وي خطاب به وزير كار و امور اجتماعي نيز مي گويد: جايگاه استانداري ها در كارگروه مربوط به ايجاد اشتغال بايد مشخص شود.

* استاندار اردبيل نيز از مسئولان اقتصادي كشور خواست كه دولت نهم در برنامه سوم توسعه و دستاوردهاي اعلام شده آن تجديد نظر كند. نيك زاد ضمن انتقاد از تغيير مديران عامل بانك هاي دولتي در استان ها بدون هماهنگي با استانداران ،خواستار محقق شدن تعهدات سيستم بانكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي به استان ها در نحوه اختصاص اعتبارات شد.

* استاندار سيستان و بلوچستان از رييس كل بانك مركزي خواست كه سهم متوليان سرمايه گذاري براي دريافت تسهيلات بانكي را اعلام كند. وي همچنين از دولت خواست تا به برخي كارخانجات مهم اعتبار اختصاص دهد تا آنها بتوانند مواد اوليه خود را تهيه كنند و تعطيل نشوند.

* استاندار همدان نيز به تسهيلات تكليفي و وجوه اداره شده اشاره و تصريح كرد: با گذشت 8 ماه از سال، هنوز ابلاغيه مربوط به نحوه هزينه آنها ارسال نشده است. زبردست به شيباني و دانش جعفري پيشنهاد داد كه سياست پولي كشور را تغيير دهند وگرنه امكان كاهش نرخ بيكاري در پايان برنامه چهارم وجود نخواهد داشت. وي معتقد است: اعتبارات بايد شناور شود تا براي ايجاد سرمايه گذاري هم انگيزه ايجاد شود.

* زبردست به دانش جعفري گفت: معافيت مالياتي براي سرمايه گذاران به صورت شناور در كليه استان هاي كشور بايد اجرا شود. دانش جعفري نيز گفت: فعلا اين معافيت براي مدت 10 سال براي سرمايه گذاران استان ايلام اجرا مي شود و اجراي اين طرح در كليه استان ها را نيز پيگيري مي كنيم.

* استاندار لرستان نيز از فراموش شدن بحث واقعي قانون كار انتقاد مي كند. محسني افزود: سوبسيدهاي دولتي بايد به واحدهاي صنعتي و اقتصادي اصلي استان ها داده شود.

* معاون اقتصادي وزير كشور نيز به ساز و كار توزيع اعتبارات بانكي به واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط اشاره كرد و گفت: جايگاه وزارت كشور در اين خصوص براي من نامشخص است. در همين حين وزير كار و امور اجتماعي خطاب به احمدي اظهار داشت: منظورتان از مشخص شدن جايگاه وزارت كشور در اعطاي تسهيلات قابل درك نيست.

* ابراهيم شيباني نيز با جمع بندي پرسش هاي استانداران خطاب به آنها گفت: البته بايد بگوييم كه فرق بين منابع بودجه اي و بانكي چيست؟ منابع بودجه اي مال دولت است و جابه جايي در نحوه اختصاص آن نيز از اختيارات مسئولان اجرايي است. وجوه بانك ها نيز مال مردم است. به عبارت ديگر پول موجود در بانك ها براي دولت نيست و بنده( شيباني ) هم تسلطي بر آن ندارم.

* شيباني همچنين گفت: شوراي پول و اعتبار در اعطاي تسهيلات بالاي 300 ميليارد تومان تصميم گيري مي كند و در سطوح پايين و به عنوان مثال تا 30 ميليارد تومان خود بانكها تصميم گيرنده هستند.

* رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: از برخي استان ها آنقدر تقاضاي استفاده از حساب ذخيره ارزي براي طرح ها داريم كه وقتي آن طرح ها را بررسي مي كنيم مي بينيم كه زيان ده هستند. اخيرا هم تنها يك طرح در يكي از استان ها پيدا كرده ايم كه زيان ده نيست و مشول استفاده از حساب ذخيره ارزي مي شود.

* وزير كشور رييس اين نشست چهار بار از رييس سازمان مديريت تقاضا كرد كه به برخي از پرسش هاي استانداران كه به سازمان مديريت و برنامه ريزي مربوط مي شود، پاسخ دهد. فرهاد رهبر سه بار به پورمحمدي گفت كه شيباني به مسايل مورد نظر پاسخ داده است. رهبر در پايان در پي اصرار وزير كشور در اين نسشت براي اولين بار گفته كه كسري بودجه دولت در سال جاري 8500 ميليارد تومان خواهد بود.

* فرهاد رهبر در زماني هم رقم واقعي كسري بودجه سال جاري را اعلام كرد كه وزير امور اقتصادي و دارايي اين نشست را ترك كرده بود تا به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ دهد.

* نكته جالب ديگر اين بود كه در سمت راست و چپ وزير كشور در نشست استانداران با مسئولان اقتصادي كشور دو وزير داراي عملكرد موفق دولت آقاي احمدي نژاد در سه ماهه گذشته يعني داود دانش جعفري و محمد جهرمي نشسته بودند.

* حضور سردار ذوالقدر معاون امنيتي وزير كشور در نشست استانداران با مسئولان اقتصادي كشور نيز جالب بود . وي در اين نشست در كنار وزير كار و امور اجتماعي نشسته بود و به دقت به پرسش هاي استانداران و در پي آن پاسخ مسئولان اقتصادي كشور گوش مي داد.