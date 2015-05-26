به گزارش خبرگزاری مهر، داوران سه بخش مسابقه فیلم های بلند، مسابقه فیلمهای کوتاه و مسابقه فیلم های مستند بخش بین الملل پنجمین جشنواره فیلم شهر معرفی شدند.
داوران بخش های مختلف این رویداد هنری عبارتند از:
داوران بخش مسابقه فیلمهای بلند
برمک اکرم کارگردان افغان، بنیامین هایزنبرگ منتقد و کارگردان آلمانی، آئورلیانو آمادئی کارگردان ایتالیایی، ماریوس هولست کارگردان نروژی و پوران درخشنده کارگردان ایرانی.
داوران بخش مسابقه فیلمهای کوتاه
میرولیوب ووکوویچ کارگردان صربستانی، یوتا ویله کارگردان آلمانی، بهروز افخمی کارگردان ایرانی.
داوران بخش مسابقه فیلم های مستند
کلاوس اشتانیک مستند ساز آلمانی، استفانو ساوونا از ایتالیا، مهرداد اسکویی مستند ساز ایرانی.
برگزاری مسترکلاس های بینالمللی در جشنواره فیلم شهر
برنامهریزی برای برگزاری ۹ مسترکلاس بینالمللی به همراه سه نشست رسانهای با داوران بخش بینالملل در جشنواره فیلم شهر انجام شده است همچنین چند مسترکلاس و ورکشاپ با حضور سینماگران ایرانی در جشنواره پیشبینی شده است که همزمان با آغاز جشنواره، اسامی آنها اعلام خواهد شد.
اسامی مدرسان مسترکلاسها و موضوع های مورد بحث در این کلاس ها به شرح زیر است:
پروفسور دینا یوردانوفا از انگلیس، رییس دانشکده سینمای دانشگاه سنت اندروز «پاریس در مقام قطب سینمایی»، بری نویدی از آمریکا، تهیه کننده فیلمهای «تاجر ونیزی»، «سالومه وحشی» و «سالومه» با موضوع «بازآفرینی شهرهای قدیمی و زندگی کهن شهری در سینما»، کریشتف زانوسی از لهستان، کارگردان اروپایی، با موضوع «ساختارهای شهری، ساختارهای سینمایی»، دبورا یانگ از آمریکا، دبیر نقدهای بینالملل «هالیوود ریپورتر» با موضوع «سینمای شهری در برابر جهانیسازی»، کارولین اوتو از آلمان، عضو هیاتمدیره انجمن فیلمنامهنویسان اروپا با موضوع «فیلمنامهنویسی در مقام شهروند»، جمشید عثمان از تاجیکستان، کارگردان با موضوع «سفر به شهر و بازگشت از آن»، ویرا لانگروفا: از جمهوری چک، منتقد و مدرس مدرسه فامو با موضوع «سینمای شهری و فنآوریهای جدید»، یان آرتوس برتران از فرانسه، عکاس و مستندساز با موضوع «درباره انسان»، سریناواسان نارایانان از هند، دبیر اسبق جشنواره بمبی با موضوع «تاثیر جشنوارههای سینمایی بر شهرها».
همچنین سه نشست کوتاه مدت پرسش و پاسخ و انتقال تجربیات بینالمللی با حضور داوران بخش مسابقه فیلم کوتاه، بلند و مستند برای اصحاب رسانه پیشبینی شده است.
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