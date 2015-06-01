به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «آواز پرجبرئیل» به کارگردانی محسن معینی از اول خردادماه اجرای خود را در تالار اندیشه حوزه هنری آغاز کرده است. این اثر نمایشی به موضوع معراج پیامبر اسلام (ص) از دیدگاهی پست مدرن می پردازد که هنرمندانی چون محمد عمرانی، اردلان شجاع کاوه، الیزا اورامی، علی طالب‌لو، لیلا بلوکات، بهزاد جاودان فرد از جمله بازیگران این نمایش هستند.

به بهانه اجرای این اثر نمایشی با زوج اردلان شجاع کاوه و الیزا اورامی که بعد از نزدیک به ۱۰ سال دوری از صحنه نمایش با این اثر به تئاتر بازگشته اند، گفتگویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید:

شجاع کاوه که در این نمایش در نقش حضرت مسیح (ع) ایفای نقش می کند درباره دلایل پیوستش به این گروه نمایشی به خبرنگار مهر گفت: من پیش از این نمایش «کاسپار» را که آقای معینی در تماشاخانه آو به صحنه برده بود، دیده بودم و چون با توانایی های وی آشنایی داشتم زمانی که پیشنهاد بازی در نمایش «آواز پر جبرئیل» به من شد آن را پذیرفتم.

به گفته وی، مضمون اصلی این نمایش درباره معراج پیامبر اسلام (ص) است اما مسایل دیگری همچون ولایت حضرت علی (ع) و موارد دیگری که با حضور پیامبرانی چون حضرت ابراهیم، حضرت ادریس، حضرت عیسی و موسی رقم می‌خورد، بازگو می شود.

وی افزود: در نگارش متن از احادیث، روایت و منابع دینی و فلسفی زیادی بهره گرفته شده است اما در اجرا مخاطب با نمایشی پست مدرن روبه رو است که این امر در نحوه بازی بازیگر نیز تاثیر می گذارد. تلفیق تصاویر سه بعدی با بازی بازیگرانی که روی صحنه حضور دارند کار بسیار سختی است که با تمرین های زیاد میسر شد. البته در اجرای این اثر نمایشی تمامی دیالوگ های بازیگران از قبل ضبط شده است و به صورت پلی بک پخش می شود که بازیگران با تمرین هایی که از قبل انجام داده اند با سینک دیالوگ ها بازی‌شان را روی صحنه ارائه می کنند.

شجاع کاوه درباره سختی های بازی زنده و صدای ضبط شده بازیگر روی صحنه، عنوان کرد: در اجرای چنین نمایش هایی از سبک کلاسیک دور می شویم اما با وجودیکه علاقمندم وقتی روی صحنه تئاتر هستم مخاطبان احساس من را به صورت زنده ببینند قطعا چنین تجربه ای برای من به عنوان بازیگر تجربه جذابی بود و تلاش کردم خودم را با شرایط طراخی شده منطبق کنم.

بازیگر سریال «چارخونه» درباره ایفای نقش مسیح در این نمایش بیان کرد: این نمایش تاویل و تفسیری از ادیان مختلف را ارائه می دهد و حضرت مسیح نیز در این اثر نمایشی فردی معترض به نمایش گذاشته می شود. البته به مقام ایشان جسارت نشده و از خط قرمزها عبور نکرده ایم اما حضرت مسیح در «آواز پر جبرئیل» از تفسیرهایی که در قرن ۲۱ از دین می شود آزرده شده و به آن معانی اعتراض می کند. با راهنمایی و تاکید کارگردان، این پیامبر در عین متانت همیشگی که از او در تاریخ سراغ داریم با یادآوری فرشته «هرمس» به تاویل های نادرست و خدشه دار شدن چهره دین معترض است.

وی در پایان درباره کم کاری اش در تئاتر گفت: آخرین حضور من در تئاتر به پایان سال ۸۴ و ایفای نقش در نمایش «ملکه جنیان» به کارگردانی امیر دژاکام باز می گردد. من مدت ها به دلیل مشغله های دیگر از تئاتر دور بودم اما به خواست خدا تصمیم گرفتم از این پس فعالیتم را در عرصه تئاتر بیشتر کنم.

الیزا اورامی که در این نمایش در نقش هرمس ایفای نقش می کند، در این باره بیان کرد: از آنجا که آقای معینی در اجرای این نمایش روی صدای بازیگران تاکید ویژه ای داشت و من هم سال هاست که به عنوان مدیر دوبلاژ و دوبلور فعال هستم از من خواستند که قطعه شعری را که در وصف حضرت علی (ع) است در این نمایش بخوانم. اما همان روزی که برای خواندن شعر رفته بودم از من خواستند که در نمایش به عنوان بازیگر نیز حضور داشته باشم که من نیز از این پیشنهاد استقبال کردم.

وی درباره ایفای نقش فرشته هرمس عنوان کرد: با وجودیکه در اساطیر، هرمس یک مرد عنوان شده اما دکتر معینی تفسیر تازه ای از این فرشته داشته است. در تفسیر وی او یک فرشته زن و یادآورنده عنوان شده است و خصلت ها و خوبی ها و بدی های انسان ها را به آنها یادآوری می کند.

این بازیگر و مدیر دوبلاژ درباره اجرای پست مدرن این نمایش توضیح داد: زمانی که با کلمه پست مدرن برخورد می کنیم باید پذیرای تفسیرها و اتفاقات متفاوتی در صحنه باشید. از آنجایی که من در زمینه صدا فعال هستم با شیوه ضبط دیالوگ ها و هماهنگ شدن با آنها به صورت پلی بک مشکلی نداشتم به سرعت با آن هماهنگ شدم. احساس می کنم مخاطب نیز با این شیوه اجرایی ارتباط خوبی برقرار کرده است چون در این نمایش صدا حرف اول را می زند.

وی در پایان صحبت هایش یادآور شد: در نمایش «آواز پر جبرئیل» معراج حضرت محمد (ص) اصل ماجراست و بقیه اتفاقات زیرمجموعه این رخداد، روی می دهد به همین جهت ذهن مخاطب مسلمان و شیعه ما در این نمایش با اجرا عجین می شود و چون روی بیان جملات تاکید فراوانی می شود مخاطب به درستی در جریان مفاهیم مدنظر کارگردان قرار می گیرد.