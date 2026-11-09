به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور فرماندار شهرستان سلسله و جمعی از مدیران استانی شرکت توزیع نیروی برق لرستان، ضمن قدردانی از خدمات ناصر کرمی، حمیدرضا قبادی به‌عنوان سرپرست اداره برق این شهرستان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه سرپرست اداره برق شهرستان سلسله با حضور فرماندار و جمعی از مدیران استانی شرکت توزیع نیروی برق لرستان برگزار شد.

در این مراسم از تلاش‌ها و خدمات ناصر کرمی، مدیر پیشین اداره برق شهرستان سلسله قدردانی و حمیدرضا قبادی به‌عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی شد.