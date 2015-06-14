طرح پیاده سازی نسل پنجم موبایل عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عمیدیان امروز در همایش نسل پنجم ارتباطات سیار ( ۵G) با اشاره به برنامه های کشور برای ورود به بازار نسل پنجم تلفن همراه، خاطرنشان کرد: برای گذر به فناوری جدید آسیب شناسی صورت گرفته و تصمیم گرفته ایم مانند گذشته به صورت منفعل و شتابزده وارد فناوری نسل پنجم موبایل نشویم.

وی با بیان اینکه به اندازه کافی فرصت داریم تا طرحی آماده کنیم که مسائل مختلف فناوری نسل پنجم موبایل از دید آموزشی، تحقیقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در آن گنجانده شود، اضافه کرد: ورود با دقت و تامل به معنی به تاخیر انداختن تکنولوژی و منفعل عمل کردن نخواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه این بار با چشم باز به عرصه فناوری نسل پنجم موبایل ورود خواهیم کرد، افزود: یکی از بحث های نسل پنجم موبایل، امنیت و حفظ حریم خصوصی افراد است که در کشور نیز باید به آن توجه شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عمر مفید هر نسل ارتباطی ۱۰ سال عنوان کرد و گفت: بر این اساس نیاز به مهاجرت به نسل های بعدی موبایل از هم اکنون باید برنامه ریزی شود.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون در دنیا ۵۱ درصد ترافیک موبایل ناشی از انتقال ویدئو است، گفت: پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۶۷ درصد افزایش یابد. بر این اساس در گذر کردن از نسل چهار به نسل پنج ارتباطات سیار نمی توان شبکه نسل چهار را وصله و پینه کرد، بلکه باید شبکه ای با معماری مجزا که بتواند تمامی خدمات نسل پنجم موبایل را پوشش دهد، ایجاد کرد.

عمیدیان با اشاره به دلایل لزوم مهاجرت به نسل پنجم موبایل، گفت: ورود به نسل پنجم موبایل، تاخیر انتقال اطلاعات را به ۵ میلی ثانیه کاهش می دهد و این در حالی است که شبکه های نسل دوم موبایل تاخیر در انتقال اطلاعات را تا ۱۵۰ میلی ثانیه داشته اند.

وی گفت: در حال حاضر شبکه های موبایل در ایران به طور متوسط ۶۰ تا ۱۱۰ میلی ثانیه در انتقال اطلاعات تاخیر دارند که با اجرای برخی توسعه ها، این تاخیر را در بعضی از مسیرها به ۱۰ تا ۱۵ میلی ثانیه کاهش دادیم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: افزایش سرعت دانلود دیتا در نسل پنجم موبایل از مهمترین مزایای این نسل مخابراتی است.