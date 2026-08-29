فقط ژاپن حریف والیبال ایران نیست/ لیگ نباید بازیکنان را فرسوده کند

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه برگزاری لیگ برتر والیبال در فصل جاری گفت: در جلسه هیئت رئیسه سازمان لیگ دو بحث در رابطه با شیوه برگزاری لیگ برتر مطرح شد. یک پیشنهاد، برگزاری مسابقات به صورت دو گروه بود که در هر گروه هشت تیم قرار بگیرند و در پایان مرحله مقدماتی، تیم‌های اول تا هشتم هر دو گروه وارد مرحله پلی‌آف شوند. در این روش، بازی‌ها با فاصله زمانی یک هفته برگزار می‌شود و طبیعتاً فشار کمتری به بازیکنان وارد خواهد شد.

وی افزود: این شیوه محاسن خودش را دارد، اما با ماهیت لیگ برتر که تیم‌ها باید به صورت لیگی با یکدیگر رقابت کنند، تطابق ندارد. روش دیگر، همان روال عادی است که تیم‌ها از ابتدا تا پایان مسابقات به صورت تک‌گروهی با یکدیگر بازی کنند. طبیعتاً این روش به دلیل تعداد بیشتر بازی‌ها، فشردگی بیشتری دارد و تقریباً در هر دو هفته پنج بازی برگزار خواهد شد.

عطایی عنوان کرد: یکی از معایب این روش، فرسودگی بازیکنان و افزایش احتمال آسیب‌دیدگی است و این موضوع می‌تواند مشکلاتی را برای باشگاه‌ها به همراه داشته باشد. با این حال، ماهیت لیگ همین است که همه تیم‌ها با یکدیگر بازی کنند.

سرمربی تیم والیبال فولاد سیرجان خاطرنشان کرد: در نهایت تصمیم بر این شد که در جلسه دیگری با حضور مدیران عامل باشگاه‌ها و سرمربیان تیم‌های لیگ برتر، تصمیم نهایی درباره نحوه برگزاری مسابقات گرفته شود. شاید حتی یک شیوه سوم نیز در این جلسه پیشنهاد شود. به هر حال، شیوه‌هایی که تاکنون تجربه کرده‌ایم، بهتر است انجام دهیم و شاید شیوه‌های جدید خروجی مناسبی نداشته باشد. به هر حال تصمیماتی که گرفته شده در شرایط اضطرار است. سال گذشته به دلیل ناتمام ماندن لیگ تیم‌های پایان جدول سقوط نکردند و سه تیم هم از دسته اول صعود کردند.

وی ادامه داد: به همین دلیل امسال در شرایط خاص باید مسابقات را برگزار کنیم. از سوی دیگر، وضعیت فعلی نیز کاملاً پایدار نیست و ممکن است شرایط جنگی پیش بیاید؛ بنابراین باید تدابیر لازم برای برگزاری مسابقات در شرایط خاص نیز در نظر گرفته شود. فدراسیون هم اعلام کرده در صورت بروز شرایط خاص بدون استعلام از باشگاه‌ها، شیوه برگزاری مسابقات را اعلام خواهند کرد. با این حال تیم‌ها باید تصمیم بگیرند و بهترین گزینه را انتخاب کنند.

عطایی درباره نظر باشگاه فولاد سیرجان پیرامون دو شیوه پیشنهادی نیز گفت: با هر دو روش مشکلی نداریم و هر دو معایب و محاسن خود را دارند. برگزاری مسابقات در دو گروه باعث می‌شود فشار کمتری به بازیکنان وارد شود، خطر آسیب‌دیدگی کاهش پیدا کند و بازیکنان فرصت بیشتری برای ریکاوری داشته باشند، اما عیب آن این است که همه تیم‌ها با یکدیگر بازی نمی‌کنند و آن فضای تعریف‌شده برای مسابقات به صورت لیگ اتفاق نمی‌افتد.

وی تصریح کرد: در روش تک‌گروهی برگزاری مسابقات به صورت رفت‌وبرگشت، همه تیم‌ها با یکدیگر بازی می‌کنند و ماهیت لیگ نیز همین است، اما فشردگی مسابقات ممکن است به آسیب‌دیدگی بازیکنان منجر شود و در نهایت هم باشگاه‌ها و هم تیم‌های ملی ما دچار مشکل شوند. به هر حال باید باشگاه‌ها به جمع بندی برسند تا بهترین گزینه انتخاب شود.

سرمربی تیم والیبال فولاد سیرجان خاطرنشان کرد: برای باشگاه فولاد سیرجان فرقی ندارد مسابقات به چه صورت برگزار شود. ما برای هر دو شرایط خودمان را آماده خواهیم کرد و هرچه زودتر شیوه برگزاری مشخص شود، بهتر می‌توانیم برای آن شرایط آماده شویم. اگر مسابقات به صورت دو گروه برگزار شود، روش آماده‌سازی ما متفاوت خواهد بود و اگر به صورت تک‌گروهی باشد نیز برنامه آماده‌سازی دیگری خواهیم داشت. این موارد را بررسی می‌کنیم تا بهترین تصمیم گرفته شود.

عطایی درباره آخرین وضعیت تیم فولاد سیرجان اظهار کرد: بیش از ۲۰ جلسه تمرینات به صورت آنلاین برای آماده‌سازی داشتیم. حدود یک هفته هم هست که همه بازیکنان دور هم جمع شده‌اند و تمرینات با توپ را آغاز کرده‌ایم. البته تمرینات ما در حال حاضر پرفشار و بیشتر با هدف بدنسازی است و هنوز به شرایط آماده‌سازی برای بازی نرسیده‌ایم، اما به تدریج به آن شرایط نزدیک خواهیم شد.

وی افزود: چند نفر از بازیکنان نیز فعلاً در اختیار ما نیستند، اما امیدوارم بهترین اتفاق برای تیم ما رقم بخورد. قطعاً امسال هم هدف ما قهرمانی در لیگ است، اما کار بسیار سختی پیش رو داریم. پنج، شش تیم هستند که ویژگی‌های قهرمانی دارند و به همین دلیل رقابت سختی در پیش خواهیم داشت.

عطایی در ادامه درباره شرایط تیم ملی والیبال ایران و مسابقات قهرمانی آسیا گفت: مسابقات بسیار سختی پیش رو داریم. قهرمانی آسیا امسال برای نخستین بار شرایطی دارد که سهمیه المپیک نیز از دل آن به دست می‌آید و به نوعی هم مسابقات قهرمانی آسیاست و هم انتخابی المپیک است. تیم‌ها با آمادگی کامل وارد مسابقات می‌شوند و طبیعتا ما هم با چنین تفکری به میدان خواهیم رفت.

وی ادامه داد: ژاپن خودش را کاملاً برای این مسابقات آماده کرده و در لیگ ملت‌ها نیز به نوعی برای همه رقبای خود خط و نشان کشیده و نشان داده که برای این مسابقات مهیا است. ما هم طبیعتاً از همین تفکر پیروی می‌کنیم و خودمان را آماده کرده‌ایم. حتی در برخی مقاطع، منافع تیم ملی را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک به خطر انداختیم تا بتوانیم در مسابقات آسیایی بهترین عملکرد را داشته باشیم.

سرمربی تیم والیبال فولاد سیرجان خاطرنشان کرد: طبیعتاً انتظار می‌رود که تیم ملی بهترین عملکرد را داشته باشد، اما رقبای بسیار خوبی داریم که شاید فعلاً از نگاه مردم مغفول مانده باشند و کمتر دیده شده باشند. تیم‌هایی مثل چین، کره جنوبی، اندونزی و تا حدودی فیلیپین که البته من تیم فیلیپین را خیلی رقیب جدی نمی‌دانم و به نظرم اتفاقی که سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان رخ داد، یک اتفاق بود. اتفاقاتی که در آن مسابقات رخ داده، ملاک قضاوت درباره شرایط فعلی آنها نیست.

وی افزود:اما تیم‌هایی مثل چین، کره جنوبی و استرالیا می‌توانند برای ما خطرآفرین باشند. حتی قطر نیز تیمی است که باید برای رویارویی با آن آمادگی داشته باشیم.برخی تصور می‌کنند که فقط یک بازی سخت مقابل ژاپن داریم. اما برداشت من این نیست. من فکر می‌کنم مقابل چین هم بازی سختی خواهیم داشت، البته شانس برد ما بیشتر است، اما قطعاً بازی سختی خواهد بود. باید برای هر شرایطی آمادگی ذهنی داشته باشیم. امیدوارم تیم ملی در این مسابقات عملکرد بسیار خوبی داشته باشد و بتوانیم در همین مرحله به المپیک صعود کنیم.