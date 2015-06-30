به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت علمی این همایش که ریاست آن بر عهده آیت الله ابوالقاسم علیدوست است، با هدف تعمیق و توسعه پژوهش‌های فقهی و اجتهادی در حوزه مسائل تخصصی هنر از یک‌ماه پیش شروع به کار کرده و محورهای فراخوان مقالات همایش نیز در دست انتشار است.

ابعاد محتوایی مقالات، از مباحث مربوط به روش‌شناسی فقاهت هنر تا بررسی زمان‌مندی احکام منصوص هنر تا مباحث درون فقهی مانند بازپژوهی­های احکام و اصطلاحات مرتبط با هنر، تحلیل جایگاه عرف در فقه هنر، نقش انگیزه و محتوا در احکام هنر، تا مباحث پیرامون حاکمیت اسلامی و هنر مانند نقش تزاحم در احکام هنر، محدوده ورود حاکمیت در ممیّزی­ها، تا مباحثی درباره تأثیر چالش­های بین­المللی، تأثیر اغتراب، تأثیر جنسیت در احکام هنر و نیز موضوعاتی ذیل هنر و آزادی بیان، مانند محدوده آزادی هنرمند در نسبت با حریم اشخاص و اصناف و ... را در بر می­گیرد.

طبق رایزنی‌های انجام گرفته، مقالات برگزیده پس از ارائه در روز همایش، در مجلات علمی ـ پژوهشی به چاپ خواهد رسید.

تاکنون تعدادی از مراکز علمی و پژوهشی مانند مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... آمادگی خود را برای مشارکت علمی در این همایش اعلام کرده‌اند.

مهلت ارسال مقالات تا بیستم مهرماه ۹۴ می باشد و نتیجه داوری مقالات نیز تا پایان آذرماه اعلام خواهد شد.

پژوهشگران و صاحبنظران می توانند مقالات خود را با ذکر کامل مشخصات نویسنده، به آدرس الکترونیکی FEQHEHONAR@GMAIL.COM ارسال کنند.

آدرس دبیرخانه همایش: قم، خیابان ۳۰ متری هنرستان، نبش کوچه ۲۰، مدرسه اسلامی هنر معاونت پژوهش و تلفن دبیرخانه: ۳۷۸۳۸۶۹۳-۰۲۵ است.