به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه در نشست خبری مشترک با «سرگئی لاوروف» همتای روسی خود گفت: در جریان دیداری که با رئیس‌جمهور روسیه داشتم، وی بر حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی مسکو از دمشق تأکید کرد.

وی ادامه داد: ولادیمیر پوتین همچنین از لزوم تشکیل یک ائتلاف منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با تروریسم سخن گفت.

المعلم با بیان اینکه ائتلاف با کشورهایی نظیر ترکیه، قطر و عربستان برای مبارزه با تروریسم بیشتر شبیه یک معجره است، تصریح کرد: این کشورها از حامیان اصلی تروریسم در منطقه و جهان به شمار می روند.

از سوی دیگر، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه مسکو آمادگی دارد برای حل سیاسی بحران سوریه نشست ژنو ۳ درباره این کشور را برگزار کند، اظهار داشت: آنچه که ضروری به نظر می رسد آغاز هماهنگی های بین المللی برای مبارزه با تروریسم است.

لاوروف ادامه داد: پس از دیدار با همتای سوری خود به وین خواهم رفت تا با جان کری درباره گام های عملیاتی برای حل بحران سوریه رایزنی کنم.