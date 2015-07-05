داوری نشان ملی صنایع دستی غرب کشور در کرمانشاه برگزار می شود

نصرت الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان کرمانشاه هرساله مدیر برگزاری مراسم داوری نشان ملی صنایع دستی غرب کشور بوده و استان های ایلام، همدان، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی نیز در این داوری حضور دارند.

وی افزود: داوری نشان ملی صنایع دستی غرب کشور امسال از ۲۲ شهریور ماه سال جاری در محل موزه صنایع دستی میراث فرهنگی استان کرمانشاه آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

سپهر خاطر نشان کرد: هنرمندانی که این نشان را دریافت کنند کاندیدای نشان مرغوبیت کالا از یونسکو خواهند شد که هر دو سال یکبار برگزار می شود.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه گفت: پیش بینی می کنیم بیش از صد اثر از سوی هنرمندان کرمانشاهی برای دریافت نشان ملی در این داوری شرکت داده شود.

سپهر به شرایط نشان ملی اشاره کرد و گفت: استفاده از مواد کاملا بومی و محلی، دربرگیری بخشی از فرهنگ و میراث معنوی منطقه، رعایت حقوق مصرف کننده و نداشتن آلایندگی در راستای صنعت سبز بخشی از شرایط نشان ملی است.

وی افزود: داوران این مراسم از سازمان مرکزی صنایع دستی به کرمانشاه اعزام می شوند و هنرمندانی که خواستار کسب نشان ملی هستند، هرچه زودتر آثار خود را به محل اداره میراث فرهنگی کرمانشاه ارائه دهند و فرم مربوطه را دریافت کنند.