بارندگی های اخیر به شهروندان شوقانی خسارت مالی زد

حسین حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به اينكه بيشترين ميزان بارندگي در خراسان شمالي در چند روز اخیر در شهر شوقان شهرستان جاجرم گزارش شده است، اين بارندگي ها خسارت هاي مالي قابل توجهی را به شهروندان شوقاني وارد کرد.

وي اضافه کرد: همچنين در پي اين بارش ها محور سنگ شكن تا ورودي شهر شوقان تخريب شد كه هم اكنون شهرداري اين شهر در حال بهسازي و بازگشايي اين محور است.

شهردار شوقان افزود: شهر شوقان به دليل تازه تاسيس بودن از مشكلات متعددی رنج می برد و لازم است مسئولين استاني و شهرستاني توجه ويژه ای برای رفع این مشکلات داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارندگی های سه روز گذشته در خراسان شمالی، بر اساس آخرین آمار اعلام شده بیش از ۵۵ میلیارد ریال خسارت به بخشهای راه روستایی، کشاورزی و باغی در شهرستان های شیروان، اسفراین، بجنورد، جاجرم و فاروج وارد شده است.

گفتنی است، شوقان یكی از شهرهای تازه تاسیس خراسان شمالی در شهرستان جاجرم است که با سه هزار نفر جمعیت در فاصله ۶۴ كیلومتری بجنورد، مرکز استان قرار گرفته است.