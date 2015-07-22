ایجاد اشتغال و اقتصاد پایدار در روستاها مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی روز چهارشنبه در نشست فصلی بخشداران استان مرکزی در اراک، افزود: این همایش با هدف هماهنگی در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و بحث و تبادل نظر در خصوص شیوه های ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری روستاییان با تاکید بر پرورش ماهیان زینتی و خوراکی و ایجاد هماهنگی در خصوص اجرای پروژه های عمرانی و انجام وظایف ۴۸ گانه دهیاری ها برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد استخرهای چندمنظوره پرورش ماهی در روستاها می تواند موجب توسعه اشتغال و اقتصاد روستاها شود، افزود: طرح ایجاد استخرهای چند منظوره در روستاها در حال پیگیری است، تا این طرح ها با تلاش دهیاری ها و مساعدت مردم روستا با هدف کمک به حوزه گردشگری در روستاها از طریق ماهیگیری و اشتغال موجب افزایش سطح درآمد روستاییان شود.

سلیمانی ادامه داد: در این طرح ها با سرمایه گذاری اندک و با استفاده از ظزفیت هایی که در حوزه آبزیان وجود دارد، می توان به بهره وری بالایی دست یافت.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استان مرکزی اظهار داشت: عملیات این طرح ها در دو منطقه اسکان و زالیان شازند و منطقه عنبرته قره کهریز شازند کلید خورده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح در منطقه عنبرته از اعتبارات معاونت توسعه روستایی کشور استفاده شده است و در این طرح بالغ بر ۲۰۳ خانوار روستایی تشریک مساعی دارند.

استان مرکزی از نظر تنوع ماهیان زینتی رتبه نخست کشور را دارد

حسن اکبری، رئیس سازمان شیلات استان مرکزی نیز در این نشست گفت: در استان مرکزی ۲۸۰ گونه ماهیان زینتی تولید می شود که ۹۰ درصد تولید ماهیان زینتی کشور را تشکیل می دهد و استان مرکزی از نظر تنوع ماهیان زینتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاصا داده است.

وی ایجاد استخرهای چند منظوره در روستاها را تحول در زمینه اقتصاد و کسب و کار روستاییان عنوان کرد و افزود: در چند سال اخیر سازمان شیلات استان مرکزی توانسته با همکاری سرمایه گذاران در این بخش، شرایط آبزی پروری را توسعه دهد و در برخی از روستاها برای توسعه آبزی پروری از اعتبارات دهیاری ها استفاده شده است.

اکبری ظرفیت تولید آبزیان در استان را ۱۷ هزار تن در سال عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود این رقم تا پایان برنامه به بیش ار ۲۰ تن برسد.

وی اظهار داشت: سالانه حدود ۵۰ میلیون بچه ماهی قزل آلا در استان تولید می شود که حدود ۷۰ درصد آن به استان های همجوار صادر می گردد.

رئیس سازمان شیلات استان مرکزی گفت: با استفاده از پرورش ماهیان زینتی در شهرستان های مستعد همچون محلات می توان ایجاد شغل کرد و اقتصاد مقاومتی را تقویت کرد.