بیش از ۵۰ میلیون عملیات بیمه ای در ۱۶۵ کارگزاری تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد علی جنانی با اعلام این مطلب گفت: از مجموع این تعداد عملیات بیمه ای، ۱۴میلیون و۱۲۹ هزار و۱۵۲ مورد مربوط به فرآیند چاپ، تعویض و صدور دفترچه های درمانی بیمه شدگان و مستمری بگیران بوده است.

وی افزود: همچنین در همین مدت ۱۷میلیون و ۱۰۳ هزار و ۷۵۸ مورد دفترچه های درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی در کارگزاری های رسمی، تأمین اعتبار شده است.

جنانی با بیان اینکه در همین مدت یک میلیون و۴۶۴ هزار و۱۹۷مورد ثبت اطلاعات افراد تبعی بیمه شدگان در کارگزاری های سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است، اظهارداشت: همچنین در همین مدت ۲میلیون، ۲۰۷ هزار و۴۳۸ مورد لیست و دیسکت حق بیمه توسط کارگزاری ها دریافت شده است.

وی ادامه داد: ۱۸ هزار و۵۶۸ مورد پلاک برداری و شناسایی کارگاههای جدید توسط کارگزاری ها در سال ۹۳ و دو ماه ابتدای سال ۹۴ انجام شده و در همین مدت یک میلیون و۲۹۱ هزار و ۷۵۶ مورد برگه های مطالباتی سازمان به کارفرمایان ابلاغ شده است.

جنانی پرداخت ۶۷ هزار و ۲۲۹ مورد کمک هزینه اروتز و پروتز و ۷ هزار و ۹۴۹ مورد کمک هزینه ازدواج را از دیگر فعالیت های کارگزاری های سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد و افزود: ۲ هزار و ۲۶۸ مورد کمک هزینه کفن و دفن و ۲هزار و ۷۳۵ مورد غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری در کارگزاری ها رسیدگی شده است.

مدیر کل دفتر امور کارگزاری های رسمی سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در سال گذشته، ۶۵ هزار و۳۹۰ مورد عملیات در بخش پذیرش اسناد خسارات متفرقه و ۲۴۰ مورد بازرسی از دفاتر قانونی توسط کارگزاری ها انجام شده است.

وی گفت: در راستای گسترش خدمات الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی، کارگزاری های این سازمان برای آن دسته از مخاطبانی که امکان استفاده از اینترنت را ندارند، اقدام به ارسال لیست و دریافت فیش به صورت الکترونیکی به نیابت از کارفرمایان و بیمه شدگان در طول ۶ ماه اخیر نموده است.