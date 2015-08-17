محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد پرسپولیس در هفتههای ابتدایی لیگ پانزدهم، ضمن بیان مطلب فوق گفت: پرسپولیس تیم خوبی و عملکرد مناسبی دارد اما واقعیت این است گلهای بدی دریافت کرده است، عیبی که باید کادرفنی دلایل را پیدا کرده و آنها را برای بازیهای آینده برطرف کند.
وی با اشاره به اینکه پرسپولیس در این فصل با قرعه خوبی هم روبرو نشد، ادامه داد: بازیهای سنگین و در خارج از خانه روی عملکرد تیم تاثیر منفی گذاشت. شاید اینا بهانه هم باشد اما مطمئنا قرعه میتواند در نتیجه گرفتن تیم تاثیرگذار باشد. پرسپولیس یک بازی در گرمای بالای ۵۰ درجه اهواز و دیدار دیگر در اصفهان و برابر سپاهان بود که این اتفاقات مانع از کسب نتیجه دلخواه شد.
مدیرآکادمی باشگاه پرسپولیس در ادامه یادآور شد: باید بگویم پرسپولیس واقعا بد آورد زیرا اگر بازیهایش درخانه برگزار میشد، امتیازات بیشتری کسب میکرد. من معتقدم پرسپولیس بازی به بازی بهتر میشود و میتواند هفته آینده نخستین پیروزی خود در لیگ را برابر ذوبآهن بدست آورد.
وی با بیان اینکه در این مقطع باید از کادرفنی و تیم حمایت کرد، تاکید کرد: با این سرعت در هیچ کجای دنیا کادرفنی را تغییر نمیدهند که برخی از دوستان در مورد برکناری برانکو صحبت میکنند. مطمئنا در ۲-۳ بازی آینده نتایج کاملا فرق کرده و به سود پرسپولیس خواهد شد زیرا تیم خوب بازی میکند اما مشکلات دارد که قابل حل شدن است.
پنجعلی در خصوص مشکلات خط دفاع پرسپولیس هم اینگونه اظهارنظر کرد: برخلاف سالهای پیش، پرسپولیس در این فصل خط هجومی خوبی دارد و در امر گلزنی هم موفق است اما در دفاع تیمی مشکل دارد و برخی اشتباهات فردی هم به آفت تیم تبدیل شده است. بطور مثال تیم برابر سپاهان گلهای کاملا ابتدایی دریافت کرد که تیمی مانند پرسپولیس خوردن چنین گلهایی بعید است.
وی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: به نظر سرمربی تیم احترام میگذارم اما به عقیده بنده هرچند مدافعان خوبی داریم اما جنس خط دفاع جور نیست، یعنی چیدمان درستی انجام نشده و مدافعانی که به میدان میروند، مکمل همدیگر نیستند. البته بازی ندادن به محسن بنگر هم سلیقه سرمربی است اما اگر من بودم، او را به میدان میفرستادم زیرا میتواند برای تیم مهره بسیار خوبی باشد.
مدیرآکادمی باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: هرچند قعرنشینی برای پرسپولیس اتفاق بسیار بدی است اما مطمئنم بزودی شرایط تغییر میکند. تیمهایی مانند استقلال و سپاهان دیدارهای خود را در خانه انجام دادند اما اگر ما هم در زمین خودمان بازی میکرد، امتیازات بیشتری جمع میکردیم. من به این تیم امیدوارم و قطعا در بازیهای آینده هم عملکرد خوبی داشته و هم نتایج بهتری را کسب خواهد کرد.
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