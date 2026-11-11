به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره خودداری برخی شرکت‌های تأمین‌کننده از صدور فاکتور فیزیکی فروش، اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل‌های پخش، توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین دستورالعمل صدور پیش‌فاکتور و فاکتور، صدور فاکتور رسمی برای فروش این اقلام از سوی تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان الزامی است.

وی افزود: بارگذاری اطلاعات فروش در سامانه مؤدیان، تکلیفی مستقل در حوزه مالیاتی است و انجام آن، مسئولیت شرکت‌ها در زمینه صدور فاکتور مطابق ضوابط اختصاصی تجهیزات پزشکی را برطرف نمی‌کند.

علیزاده با تأکید بر ضرورت رعایت این الزام گفت: صدور فاکتور رسمی، امکان دسترسی بازرسان و کارشناسان به اسناد فروش و بررسی دقیق معاملات را فراهم می‌کند و در فرآیند خرید مراکز درمانی، تأیید اسناد مالی و انبارگردانی نیز نقش مهمی دارد.

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: خودداری از صدور فاکتور می‌تواند موجب اختلال در فرآیند خرید بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و بروز مغایرت در اسناد مالی و هزینه‌کرد آن‌ها شود؛ ازاین‌رو رعایت ضوابط مربوط به صدور فاکتور از سوی تمامی شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین و عرضه تجهیزات پزشکی ضروری است.

وی افزود: صدور فاکتور رسمی فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی، مستقل از ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان، از الزامات فعالیت شرکت‌های تأمین‌کننده، توزیع‌کننده و عرضه‌کننده این محصولات است.