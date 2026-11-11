به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دریافت احکام جلب صادرشده از سوی مراجع قضایی، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان لنده با هماهنگی مقام قضایی، یک نفر از محکومان متواری را شناسایی کردند.

وی افزود: این فرد در عملیاتی منسجم توسط مأموران انتظامی دستگیر شد و بررسی‌ها نشان داد که به اتهام کلاهبرداری و داشتن بیش از ۹۰ میلیارد ریال محکومیت مالی تحت تعقیب مراجع قضایی بوده است.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.