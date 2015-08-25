بهره برداری از ۶ پروژه آبرسانی و بسته بندی در اسفراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، عبدالله یوسفی اظهار کرد: این طرح ها شامل استخر ذخیره آب، کانال آبرسانی، ساخت ذخیره آب، آبیاری تحت فشار و بسته بندی حبوبات و خشکبار است.

وی افزود: برای اجرای آبیاری تحت فشار ۷۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته و برای سایر طرح ها نیز مبلغ ۱۰میلیارد و ۹۶۳ میلیون ریال اعتبار ازمحل اعتبارات استانی و تسهیلات اختصاص یافته است.

یوسفی افزود: با اجرای این طرح برای ۱۸۳ نفر نیز به صورت مستقیم وغیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

وی اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت ۸۲ پروژه طرح در بخش کشاورزی، دامی، صنعتی، خدماتی، عشایر، منابع طبیعی و ترویج و تحقیقات به بهره برداری می رسد.

یوسفی افزود: از مجموع این تعداد پروژه، ۴۶ مورد مربوط به آب و خاک، ۱۰ مورد در بخش تولیدات دامی، ۱۰ طرح در بخش منابع طبیعی، ۹ طرح در حوزه عشایر، سه طرح در بخش ترویج و تحقیقات و مابقی نیز در بخش شیلات، صنایع کشاورزی، تولیدات گیاهی و سایر بخش ها است.

وی میزان سرمایه گذاری در این پروژه ها را ۱۱۹ میلیارد و ۲۳۱ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: با اجرای این پروژه ها برای دو هزار و ۶۷۷ نفر به صورت مسقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد می شود.

رئیس سازمان جهاد کشارورزی خراسان شمالی اظهار کرد: این میزان اعتبار نیز از محل اعتبارات ملی، استانی و فنی اعتباری اختصاص یافته است.

وی افزود: از مجموع این پروژه ها ۹ پروژه در بجنورد، ۱۶ مورد در جاجرم، ۱۱ مورد در مانه و سملقان، شش مورد اسفراین است.

یوسفی گفت: در شهرستان های راز و جرگلان و فاروج نیز در هر شهرستا پنج پروژه اجرا شده که در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهار کرد: اجرای آبیاری تحت فشار، انتقال آب، کانال آب رسانی، لوله گذاری، استخر پرورش ماهی، پرورش گاو شیری، بسته بندی، پرورش ماهی و گوساله پروری از جمله طرح ها است.

وی افزود: با بهره برداری این طرح ها هفت هزار و ۵۴۴ خانوار از این خدمات بهره مند خواهند شد.