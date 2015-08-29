۷ پروژه آموزشی و کشاورزی در اسفراین به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر امروز با حضور مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان شمالی، فرماندار و مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان اسفراین برگزار شد، هفت طرح آموزشی و کشاورزی در این شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.

این طرحها شامل دبیرستان ۹ کلاسه تکتم در سه طبقه با زیربنای یک هزار و ۱۴۲ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال، پروژه آبیاری تحت فشار روستای مراغه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی از محل اعتبارات سفر رهبری، احداث استخر ذخیره آب بتنی به حجم هفت هزار و ۹۰۰ متر مکعب در روستای خرینان با ۲۲۰ میلیون تومان آورده شخصی و دریافت تسهیلات بود.

بهره برداری از کانال بتنی روستای بزنج با اعتباری بالغ بر ۸۶۸ میلیون ریال، استخر ذخیره آب روستای نیشکیش با اعتباری بالغ بر ۴۱۲ میلیون ریال، خط انتقال آب در روستاهای انجرلی، روئین و عمارت با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۱ میلیون ریال و اجرای آبیاری نوین در سطح ۸۰ هکتار با اعتباری بالغ بر شش میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال ازجمله طرحها مورد بهره برداری در ششمین روز از هفته دولت بود.

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته دولت ۱۰۴ پروژه در حوزه های مختلف با اعتباری افزون بر ۲۰۰ میلیارد ریال افتتاح شده است.