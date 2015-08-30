۵ تعاونی متخلف مسکن مهر خراسان شمالی به دستگاه قضایی معرفی شدند

حسن نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت شرکت های تعاونی مسکن مهر نیمه تمام در خراسان شمالی و اعتراضات مردمی در این زمینه، اظهار کرد: طرح مسکن مهر و تعاونی های فعال در این زمینه به دلیل مشکلات پایه ای و کمبود نظارت، در چند سال گذشته مرتکب تخلفات مختلفی از جمله تشکیل نشدن به موقع مجامع عادی و فوق العاده، نبود شفافیت مالی، کیفیت نامطلوب ساخت و مصالح و ... شدند.

وی با بیان اینکه عمده مشکل شرکت های تعاونی مسکن مهر استان قیمت تمام شده واحدهای مسکونی است، اضافه کرد: به دلیل طولانی شدن روند ساخت و افزایش قیمت مصالح و خدمات و نیز انجام نشدن کار کارشناسی، قیمت تمام شده واحدهای مسکونی ساخته شده افزایش قابل ملاحظه ای داشت که این موضوع سبب اعتراض و نارضایتی اعضای شرکت های تعاونی و متقاضیان این واحدهای مسکونی شده است.

به گفته این مسؤول عضو و یا اعضای شرکت های تعاونی مسکن مهر که نسبت به قیمت تمام شده واحدها معترض هستند می توانند با شکایت به مراجع قانونی نسبت به درخواست کارشناس رسمی به منظور برآورد قیمت تمام شده واحد مسکونی اقدام کنند.

نوری همچنین مشکل دوم مسکن های مهر استان را بحث فنی واحدهای احداثی دانست و افزود: در این راستا متأسفانه حداقل استانداردهای لازم نیز رعایت نشده و دستگاه های متولی در این زمینه دچار قصور شده اند.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: با توجه به تخلفات انجام شده تاکنون پرونده پنج شرکت تعاونی متخلف مسکن مهر این استان برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است.