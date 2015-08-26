نرخ بیکاری در خراسان شمالی به ۹.۵ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوری، چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته دولت، با اشاره به این که بیش از ۵۰ درصد مردم کشور به صورت مستقیم با زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرو کار دارند، افزود: خدمات رسانی به این جامعه هدف عظیم نیازمند همدلی و همزبانی دستگاه های مرتبط بوده به همین دلیل نیز شورای هماهنگی مدیران کل زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خراسان شمالی تشکیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در دو سال گذشته از دولت تدبیر و امید، اظهار کرد: در حالی که در ابتدای آغاز فعالیت دولت یازدهم، نرخ رشد منفی، تورم بالا و نرخ بیکاری نیز در خراسان شمالی ۱۶.۲ درصد اعلام شده بود این وضعیت اکنون به میزان قابل توجهی بهبود یافته است.

نوری اضافه کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری نرخ بیکاری در خراسان شمالی با کاهش چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۹.۵ درصد کاهش یافته که این میزان از میانگین کشوری نرخ بیکاری نیز پایین تر است.

وی ادامه داد: افزون بر بهبود کسب و کار و فعالیت های تولیدی و صنعتی در دو سال اخیر، یکی از عوامل کاهش نرخ بیکاری در خراسان شمالی لحاظ شدن سهم مشاغل خرد و خانگی و نیز فعالیت های کشاورزی و روستایی در آمارهای مربوط به اشتغال است.

نوری در ادامه توانمندسازی نیروی انسانی را یکی دیگر از رویکردهای اصلی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی در دولت یازدهم ذکر کرد و افزود: کمبود نیروی انسانی ماهر یکی از ضعف های بخش دولتی و خصوصی در کشور و استان است به همین دلیل نیز در یک سال گذشته دوره های توانمندسازی برای بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از نمایندگان کارکنان بخش خصوصی و دولتی در استان برگزار شده است.

به گفته وی هدف از اجرای این برنامه ها ایجاد فضا و ادبیات اقتصادی، کارآفرینی و مهارت افزایی در خراسان شمالی است تا این استان نیز بتواند در دوره پساتحریم سهم و نقش اقتصادی خود را به خوبی در کشور ایفا کند.