به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی دوشنبه شب در مراسم اختتامیه پنجمین نشست هیئت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی که به میزبانی شهرداری قزوین در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: محورهای مورد توجه در اجلاس در محورهای گردشگری، خمل و نقل و ترافیک با نگاه اقتصادی می تواند مسیر روشنی پیش روی شهرداران قرار دهد.

وی افزود: در اجلاس این فرصت ایجاد شده تا شهرداران با تجربه ایران برای حکومت پارلمان های محلی که ۷۰ درصد از جوامع کشورها را تشکیل می دهند، آشنا شوند و نقاط مثبت را پیاده کنند.

نصرتی یادآور شد: شهرداران آسیایی بدون اتکا به منابع زیرزمینی می توانند شهرها را اداره کنند و بسیارخوشحالیم که شهرداران شهرهای آسیایی از این پس با افتخار می توانند کنار هم قرار گیرند و با تبادل تجربیات خود به مدیریت یکدیگر کمک کنند.

وی افزود: بدون اتکا به منابع زیرزمینی و فسیلی باید شهرها را اداره کرد و آموزه های دینی در این راه و دادن الگو در سایر بخشهای بسیار می تواند موثر واقع شود.

شهردار قزوین تصریح کرد: شهرها فارغ از نگاه بهره برداری از منابع زیرزمینی، قادرند به توسعه پایدار دست یابند و این اجلاس فرصتی فراهم کرد تا شهرداران آسیایی با این اهداف و رویکردهای توسعه محور بیش از پیش آشنا شوند.

وی گفت: تهران به عنوان پایتخت جدید در دوران کنونی و قزوین به عنوان پایتخت قدیمی و مرکز سیاسی ایران در عهد صفوی، سه سرفصل مهم را با دیدگاهی واحد و مشخص برای اداره بهتر شهرها در دستور کار خود قرار دادند و ایران اسلامی به ۲۰ کشوراسلامی در این ایام و به واسطه برگزاری اجلاس به نحو مطلوبی معرفی شد.

نصرتی بیان کرد:این برنامه ها فرصتی برای شناساندن ایران اسلامی به جهانیان است تا ایرانی که در نگاه کشورهای آسیایی، اروپایی و امریکایی هنوز ناشناخته مانده با ارائه توانمندیهای شهری، گردشگری و طبیعی در معرض قضاوت عادلانه قرار گیرد.

وی بیان کرد: ایران سالهای متمادی مهد تمدن بوده و شهرهای آن پتانسیل بالایی برای شکوفایی بیشتر دارد لذا همواره سعی کردیم با بهره مندی از آموزه های دینی از برنامه های نوین شهرسازی، معماری و زیست محیطی بهره مند شویم که فرصتی در اجلاس وین در سازمان ملل متحد فراهم شد تا قزوین را معرفی کنیم.

نصرتی اظهار داشت: شهرهای اسلامی نباید گذشته خود را فراموش کنند و اگر کلام وحی را ملاک عمل خود قرار دهند و به ارزشهای شهر اسلامی پایبند باشند، به الگوی مناسبی برای شهرهای مدرن و غربی امروزی تبدیل خواهند شد و تجربیات و علم آنها به کشورهای اروپایی و امریکایی صادر می شود.

وی گفت: گردشگری سالم به رونق اقتصاد شهرها کمک می کند و این مهم در پیشرفت دولتها و حکومتها تأثیرگذار خواهد بود لذا بهبود زیرساخت های حمل و نقل و ترافیک برای دستیابی به محیط زیست سالم از مؤلفه های اساسی است که امیدواریم شاهد تغییرات مثبت در شهرهای آسیایی باشیم.

شهردار قزوین یادآور شد: تفاهم نامه هایی که در اجلاس امضا می شود و متن این تفاهم نامه ها برای شهرداران ارسال می شود و یکسال تا زمان برگزاری اجلاس قاضیان تپ فرصت است تا کارنامه اجرایی اجلاس از سوی شهرداران هریک از شهرها تدوین شده و ملاک عمل قرار گیرد.

نصرتی گفت: کشورهای آسیایی باید با اقتدار در کنار هم قرار گیرند و شهرها را با تبادل تجربه خود اداره کنند تا زمینه توسعه مناسبات در مدیریت شهری و رونق گردشگری و استفاده از طرح های مشترک برای تسهیل در ترافیک و بهبود حمل و نقل اقدام شود..