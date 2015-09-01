ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج/افزایش ۳.۸ درصدی تردد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای برون شهری نشان میدهد که در استان تهران محورهای تهران - فشم، دماوند-گیلاوند، تهران - شهریار (دپو)، آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم)، پاکدشت - تهران و تهران - پاکدشت با ترافیک نیمه سنگین و وردآورد - همت با ترافیک سنگین مواجه است.
در استان البرز هم آزادراه کرج - قزوین (پل هشتگرد)، آزادراه کرج - قزوین(ترمینال کلانتری)، کرج-چالوس(سد کرج)، آزادراه قزوین-کرج(ترمینال کلانتری)، آزادراه کرج - تهران کیلومتر ۲۵، آزادراه تهران - کرج پل کلاک و آزادراه قزوین - کرج (گلشهر) با ترافیک نیمه سنگین و آزادراه کرج - تهران پل کلاک با ترافیک سنگین روبرو است.
براین اساس، در استان مازندران قائمشهر - بابل، بابلسر - فریدونکنار، گزنک - پلور، ساری - قائمشهر، پلور - گزنک، نکا - ساری، قائمشهر - ساری، بابل - آمل (بزرگراه) و آمل - بابل (بزرگراه) با ترافیک نیمه سنگین مواجه است.
افزایش ۳.۸ درصدی تردد در ۲۴ ساعت گذشته
بر اساس اطلاعات دوربینهای نظارت تصویری و سامانههای هوشمند تردد شمار برخط در حال حاضر به استثنای جادههای مسدود و دارای محدودیت ترافیکی ذکر شده در این گزارش، بقیه محورهای مواصلاتی باز و تردد در آنها به روال عادی در جریان است.
کل تردد ثبت شده در شبانهروز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۵۷۸ ترددشمار فعال درمحورهای برونشهری، نسبت به روز قبل ۳.۸ درصد افزایش را نشان میدهد؛ در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راهها ۱۸ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع میتوانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب کنند.
پرترددترین جادههای کشور در ۲۴ ساعت گذشته
آزادراه کرج-تهران، آزادراه تهران-کرج، آزادراه کرج-قزوین، آزادراه قزوین-کرج، آزادراه تهران-قم، آزادراه قم-تهران، آزادراه ساوه-تهران، آزادراه تهران-ساوه، محور تهران-شهریار و محور شهریار-تهران، مسیر پاکدشت-تهران، محور تبریز-ایلخچی و ایلخچی-تبریز، محور جاجرود-تهران و تهران-جاجرود و جاده مخصوص کرج-تهران در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشتهاند.
ممنوعیت تردد به تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه
در محور کرمان ـ راین ـ حسین آباد ـ جیرفت (ساردوئیه ـ جیرفت)، واقع در استان کرمان به دلیل مداخله با ترافیک شهری و تردد در جاذبههای گردشگری و عبور ۲۳ کیلومتری از مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملان فرآوردههای نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت کرمان ـ دهبکری ـ جیرفت معرفی میشود؛ تردد وسایل نقلیه سواری در محور فوق بلامانع است.
آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین (باند جنوبی) مقطع واقع در استان البرز تا ۲۴ شهریور روزهای شنبه تا سهشنبه هر هفته از ساعت ۹ الی ۱۵ به غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و روز ۲۰ مرداد به دلیل اجرای عملیات درزگیری و روکش آسفالت، حدفاصل پل حصارک تا تیر ۲۰۰ تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام میشود.
آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین (باند شمالی) مقطع واقع در استان البرز تا ۲۴ شهریور روزهای شنبه تا سهشنبه هر هفته از ساعت ۲۳:۳۰ تا ۴:۳۰ به غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و روز ۲۰ مرداد به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل تیر ۲۰۰ تا پل حصارک تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت جوانب احتیاط انجام میشود.
محدودیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جادهای
آزادراه تهران ـ قم تا روز ۳۱ شهریور ماه ۹۴ روزهای شنبه تا چهار شنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۸ به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و بعد از ظهر روز سه شنبه به دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی حدفاصل پل نعلبندان تا عوارضی تهران، تردد با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) همزمان با اجرای عملیات، انجام میشود.
آزادراه تهران ـ قم از مورخ ۱۳ تیر تا ۲۰ شهریورماه ۹۴ روزهای شنبه تا چهار شنبه هر هفته از ساعت ۹ الی ۱۶ به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و بعدازظهر روز سهشنبه، ایام تعطیلات رسمی به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت تردد با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) همزمان با اجرای عملیات، انجام میشود.
در آزادراه تهران ـ قم و بالعکس تا پایان سال ۹۴ تردد هرگونه وانت بار، حدفاصل پل شهید کاظمی (آزادگان) تا خروجی حسنآباد و بالعکس ممنوع است؛ تردد از محورهای قدیم تهران-قم و احمدآباد مستوفی انجام میشود.
ممنوعیت تردد به دلیل عملیات کارگاه جادهای
در محور هراز تونل جدید گردنه امامزاده هاشم واقع در استانهای تهران و مازندران از پنجم مهر تا ۳۰ مهرماه ۹۴ به دلیل اجرای عملیات کارگاهی و ایمنسازی تونل مسدود و تردد به صورت رفت و برگشت از گردنه امامزاده هاشم و محورهای فیروزکوه و کندوان انجام میشود.
محور میانه-زنجان واقع در استان آذربایجان شرقی تا ۲۹ شهریور ۹۴ ساعت ۷ الی ۲۰:۲۰ بهدلیل اجرای عملیات سرامیک دیواره تونل حدفاصل کیلومتر ۱۰ تا ۱۱ مسدود و تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط از کنارگذر تونل انجام میشود.
بزرگراه تهران ـ فیروزکوه واقع در استان تهران روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۸ به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل آبسرد تا پل شلمبه تردد با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) همزمان با اجرای عملیات، انجام میشود.
محور هراز روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت ۸ الی ۱۸ به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، بعد از ظهر روز سهشنبه و ایام تعطیلات رسمی به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل شهر آبعلی تا رستوران مرمر تردد با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) همزمان با اجرای عملیات، انجام میشود.
محور کرج - چالوس (کندوان) واقع در استانهای البرز و مازندران تا ۲۰ شهریور ۹۴ روزهای شنبه تا سهشنبه هر هفته از ساعت ۷ تا ۱۷ به غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی به دلیل اجرای عملیات لکهگیری و روکش آسفالت حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیرکبیر تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام میشود.
همچنین در محور کندوان روزهای شنبه تا سهشنبه هر هفته شبها از ساعت ۲۴ الی ۱۵ به غیر از روزهای چهار شنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی به دلیل اجرای عملیات بهسازی سیستمهای روشنایی و تهویه و ایمن سازی تونل کندوان، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط از کنار گذر تونل انجام میشود.
مسافران میتوانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راهها و خلاصه آخرین وضعیت جادهها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند.
نظر شما