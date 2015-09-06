اجازه سوءاستفاده سیاسی از جامعه کارگری خراسان شمالی را نمی دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوری شنبه شب در جمع خبرنگاران، با گرامیداشت هفته تعاون، در مورد ورود احتمالی تعاونی ها و واحدهای کار و کارگری خراسان شمالی به گردونه انتخابات پیش رو، اظهار کرد: رویکرد همه ما در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری مشارکت حداکثری و حضور پرشور در انتخابات است.

وی افزود: با وجود این اجازه نمی دهیم در این انتخابات، انجمن های صنفی و تشکل های کارگری خراسان شمالی ابزار سوءاستفاده برخی افراد قرار گیرند.

نوری اضافه کرد: مشارکت همه افراد از جمله اعضای جامعه کارگری استان در انتخابات پیش رو منجر به تقویت نظام می شود اما باید توجه داشت که این حوزه به محلی برای سوءاستفاده افراد تبدیل نشود.

وی با بیان اینکه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را به صورت جدی رصد می کند، اظهار داشت: اگر تشکلی از زیرمجموعه های این اداره کل، افزون بر فعالیت های مدنی مرسوم و مقبول در زمینه انتخابات، اقدام به انجام کار حزبی کند با آن تشکل برخورد قانونی خواهد شد.

نوری با تأکید بر اینکه تشکل های کارگری و تعاونی ها نباید از جایگاه حقوقی خود سوءاستفاه کنند، تصریح کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی به طور دقیق این موضوعات را رصد کرده و اجازه نمی دهد کارگران، ابزار سوءاستفاده برخی افراد و گروه ها قرار گیرند.

وی اظهار امیدواری کرد که در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز همانند دوره های پیشین، جامعه کارگری در کشور و استان بیشترین سهم مشارکت را داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار تامین اجتماعی در خراسان شمالی، بیش از ۱۰۵ هزار خانوار تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند که ۶۰ هزار نفر از این سرپرستان خانوارها در حوزه کار و کارگری فعالیت دارند.

همچنین در این استان۳۵۰ واحد تولیدی و صنعتی با ۱۳ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و ۱۱ هزار کارگر فعال است که طبق آمار ۲۰ درصد از کارگران بیمه شده استان در حوزه صنعت و معدن فعالیت دارند.