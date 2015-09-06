پنجاه و هشتمین نشست کتابخوان کشور در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان شامگاه شنبه در حاشیه دومین نشست کتابخوان در زنجان و در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص برگزاری نشست‌ها، گفت: این نشست پنجاه و هشتمین نشست کتابخوان در کشور و دومین نشست کتابخوان در استان زنجان است.

ایرج صادقی هدف از برگزاری نشست‌ها را اینگونه بیان کرد: این نشست‌ها با هدف ارتقا و افزایش سرانه مطالعه در استان و کشور برگزار شده و همچنین تبلیغ و اطلاع‌رسانی است برای اینکه خود مردم بخواهند مطالعه در جامعه و استان ترویج پیدا کند.

صادقی افزود: کتابخوان عنوان نشست‌هایی است که به‌منظور به اشتراک‌گذاری کتاب‌های خوانده شده و با هدف ترویج و تبلیغ مطالعه در قالب معرفی کتاب برگزار می‌شود. این جلسه در فضایی صمیمی تلاش دارد تجربیات مطالعاتی افراد کتابخوان را برای سایر علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی به اشتراک گذارد.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان خاطرنشان کرد: آشنایی عموم مردم با نحوه مطالعه به‌عنوان گام مهم در توسعه فرهنگ مطالعه، ایجاد احساس نیاز به مطالعه و فرهنگ‌سازی این امر، نیازسنجی ذائقه مطالعاتی عموم مردم، بهبود نگرش عموم مردم و کیفیت سبک زندگی ایشان در اثر مطالعات هدفمند و کاربردی از سیاست‌های طرح کتابخوان است.

‌وی درخصوص مثمرثمر بودن نشست، عنوان کرد: در هر جلسه نشست کتابخوان تعداد ۱۲ عنوان کتاب در موضوعات مختلف معرفی می‌شود و جلسات نشست کتابخوان استان زنجان به‌منظور مثمرثمر بودن به‌صورت ماهانه و در روزهای چهاردهم هر ماه با حضور علاقه‌مندان در محل سالن اجتماعات کتابخانه عمومی سهروردی برگزار می‌شود.