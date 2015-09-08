نامگذاری مکانی شایسته به نام حاج «عبدالله والی»

به گزارش خبرگزاری مهر، ۴۶ گروه جهادی طی نامه ای به شهردار تهران از وی خواستند مکانی را در شهر تهران به نام «حاج عبدالله والی» نامگذاری کند.

این فعالین اردوهای جهادی در نامه خود بر ضرورت معرفی حاج عبدالله والی به نسل نوجوان و جوان جامعه تاکید کرده‌اند.

مرحوم حاج عبدالله والی برای زمین نماندن حرف امام خمینی درباره رساندن پیام انقلاب و خدمت به محرومان، ۲۳ سال از عمر و جوانی خود را وقف مردم محروم منطقه بشاگرد کرد و با تاسیس دفتر کمیته امداد امام خمینی در خمینی شهر بشاگرد مشغول خدمت جهادی به مردم آن منطقه شد.

از وی به عنوان «پیامبر بشاگرد»، «اسطوره خدمت» و «پدر معنوی جهادگران» یاد می شود.

متن کامل این نامه در ادامه آمده است:

شهردار محترم تهران

برادر بزرگوار جناب آقای دکتر قالیباف

سلام علیکم

با احترام؛ همانطور که حضرت امام خامنه ای (دامت برکاته) همواره مدیریت جهادی را تاکید نموده و معظم له بارها معرفی الگوهای عملی برای تبیین مفاهیم والای دینی را ضروری دانسته اند؛ جمعی از گروه های جهادی که افتخار و مباهات خویش را خدمت رسانی به ولی نعمتان انقلاب می دانند برای جاودانگی هرچه بیشتر پدر معنوی جهادگران «حاج عبدالله والی» که در اوج گمنامی و بی نشانی ۲۳ سال از حیات پر افتخار خویش را به محرومیت زدایی در دور افتاده ترین و صعب العبور ترین منطقه محروم یعنی بشاگرد، بدون هیچ گونه چشمداشت مادی و به دور از زخارف دنیوی و یا جایگاه و مقام سپری نمود؛ از آن برادر عزیز که همواره جهاد و جهادگری را تبلیغ می نمایید، مطالبه دارند تا برای شناخت و معرفت آحاد جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان پایتخت به سیره و حیات ارزنده این جهادگر آسمانی، مکانی شایسته همچون میدانی بزرگ یا بزرگراه یا خیابانی پر رفت و آمد را به نام مرحوم عبدالله والی نامگذاری کنید.

بدیهی است این اتفاق مبارک به عزم سریع و جدی آن جناب و همکاران محترم شورای شهر نیاز دارد.

در پایان توجه جنابعالی را به فرازهایی از بیانات امام المسلمین در دیدار با خانواده حاج عبدالله که مصداق عینی و عملی و حقیقی مدیریت جهادی است که در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ برگزار شد، جلب می نماییم:

«مرحوم آقای حاج عبدالله والی یکی از آدم هایی است که قطعا در تاریخ انقلاب و تاریخ کشور اسمش خواهد ماند و نامش به نیکی یاد خواهد شد؛ خداوند درجاتش را عالی کند...

بعضی ها هستند هر کاری می خواهند بکنند قبل از اینکه کار انجام بگیرد، تابلویش را می زنند؛ مدت ها این تابلو آنجاست، هیچ کاری هم انجام نگرفته. بعضی ها هم نه، کار را انجام می دهند، هیچ تابلویی هم ندارد. کار مرحوم حاج عبدالله والی و شما ها از این نوع دوم است، یعنی بی تابلو رفتید و برای خدا کار واقعی کردید، اینها خیلی با ارزش است. شما بدانید، اینجور کارهای بی سرو صدا و خاموش و خالصانه، نه فقط برای شما پیش خدای متعال درجه و مرتبه درست می کند، بلکه در کل بنای جمهوری اسلامی اثر می گذارد، مثل سیمانی است که در یک بنایی تزریق کنند و آنرا مستحکم کنند... د.»

جمعی از گروه ها ی جهادی سراسر کشور

۱- گروه جهادی محبان المهدی(عج)

۲- گروه حرکت های جهادی راه خدا

۳- گروه جهادی شهید مومنی

۴-گروه جهادی دانشگاه شمال آمل

۵- گروه جهادی احمدی روشن

۶- گروه جهادی روح الله - دانشگاه امیرکبیر

۷- گروه جهادی دانشگاه علم و صنعت

۸- گروه جهادی سفیران رهبر دانشگاه شهید باهنرکرمان

۹- گروه فرهنگی جهادی پیشگامان رهایی

۱۰- گروه جهادی خدام الزینب دانشگاه صنعتی سیرجان

۱۱- گروه جهادی- فرهنگی انصارالمهدی (ع) اصفهان

۱۲- گروه جهادی امیرالمومنین علیه السلام

۱۳- گروه جهادی سفیران هدایت

۱۴- گروه جهادی جهادگران ولی امر (عج)

۱۵- گروه جهادی رضوان

۱۶- گروه جهادی سفیران کوثر نور علوی

۱۷- گروه جهادی دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی

۱۸- گروه جهادی ولی نعمتان

۱۹- گروه جهادی آل یس

۲۰- گروه جهادی-فرهنگی انصارالمهدی (عج)

۲۱- گروه جهادی جامعه صالحین

۲۲- گروه جهادی منتظران ظهور

۲۳- گروه جهادی امام حسن مجتبی علیه السلام

۲۴- گروه جهادی یاران مهر

۲۵- گروه جهادی شهید چمران

۲۶- گروه جهادی لبیک یا فاطمه الزهرا سلام الله

۲۷- گروه جهادی شهید حسین خرازی

۲۸- گروه جهادی امیرالمومنین ع دانشگاه آزاد کرج

۲۹- گروه جهادی شهید آوینی دانشگاه دامغان

۳۰- گروه جهادی یونس

۳۱- گروه جهادی راه کربلا

۳۲- گروه جهادی یاران صبح

۳۳- گروه جهادی الفاطمیون

۳۴- گروه جهادی نورالهدی دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد

۳۵- گروه جهادی سفیران فرهنگ و مقاومت

۳۶- گروه جهادی شهدای ایثار

۳۷- گروه جهادی میعاد

۳۸- گروه جهادی رهروان ولایت

۳۹- مجمع جهادی مهاجر

۴۰- کانون خدمت رسانی بسیج دانشگاه تهران

۴۱- قرارگاه جهادی سنگرسازان بی سنگر

۴۲- قرارگاه جهادی شهدای گمنام

۴۳- قرارگاه جهادی ولی امر

۴۴- قرارگاه محرومیت زدایی جهادی جهادگران خادم

۴۵- قرارگاه جهادی امام رضا علیه السلام

۴۶- جبهه جهادی منتظران خورشید