به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدباقر برقعی یکی از ادیبان و پژوهشگران قم بود که مراسم تکریم وی قبل از ظهر شنبه در بنیاد قم پژوهی برگزار شد.

گرامی، معلم تاریخ و از اساتید بازنشسته ادبیات فارسی در این مراسم خاطرات خود و مرحوم برقعی را مربوط به ۳۰ سال قبل دانست.

وی از کودکی و تحصیلات دوستش این گونه سخن گفت: سید محمد باقر برقعی در سال ۱۳۰۶ در شهر قم و در خانواده ای روحانی به دنیا آمد، پس از رفتن به مکتب و آموختن قرآن راهی دبستان شد، و پس از آن به تحصیل علوم حوزوی پرداخت. او پس از تأیید تحصیلات در حوزه علمیه قم توسط مرحوم آیت العظمی مرعشی نجفی، به دانشکده الهیات دانشگاه تهران راه یافت و موفق به اخذ مدرک لیسانس شد.

سید محمد باقر برقعی علاوه بر مدیریت و تدریس در بخش آموزش اقدام به چاپ چند جلد کتاب درسی از جمله دستور زبان فارسی کرد که اداره فرهنگ آموزش و پرورش قم تدریس آن را طبق بخشنامه‌ای به مدارس شهر توصیه کرد و این کتاب بارها تجدید چاپ شد.

او همچنین کتاب راهنمای نویسندگی در دو جلد برای تدریس در دوره دبستان و دبیرستان و سپس کتاب فرهنگ دانشجو را تألیف کرد.

از دیگر کارهای تحقیقاتی وی مقدمه و پاورقی‌هایی است که بر کتاب‌های اندیشه‌های تابناک و راهنمای دانشوران تألیف پدر خود آیت الله سید علی اکبر برقعی نوشته است.

مرحوم آیت الله سید علی اکبر برقعی از علمای برجسته و از مدرسین و نویسندگان روشنفکر و از پژوهشگرانی است که آثار و تالیفات زیادی از خویش به جای گذاشته است.

معرفی شاعران جوان و معاصر در کتاب سخنوران نامی معاصر ایران

اقدس کاظمی از بانوان شاعر قم نیز در این مراسم با سرودن ابیاتی، از اقدامات مرحوم برقعی در زمینه حفظ ادب و شعر فارسی تقدیر کرد و از فرصتی که وی در تألیف این کتاب به شاعران جوان داده سخن گفت.

در ادامه حسن اعرابی از شاعران قم، به سال ۱۳۲۹ اشاره کرد که اولین دوره کتاب سخنوران نامی معاصر ایران به چاپ رسیده و بیشتر محققان و پژوهشگران این کتاب را ماخذ قرار می‌دهند.

وی گفت: مرحوم برقعی در این کتاب شاعران بسیاری را به جامعه ادبی معرفی کرد و این اقدام در نوع خود تحسین برانگیز است چرا که این حرکت در زمان حیات بسیاری از شاعران اتفاق افتاد.

اثری که متعلق به فرهنگ جامعه است

سید محمد باقر برقعی، تذکره سخنوران نامی معاصر ایران را از سال ۲۹ که برای نخستین بار به چاپ رساند در ۱۲ جلد جمع آوری کرد. وی در این کتاب به روش الفبایی، به معرفی شعرای گذشته و معاصر پرداخت، به این ترتیب که در ذیل تصویری از آن شاعر شرح زندگی نامه و نمونه اثر او درج شده است.

دو جلد از این کتاب در دست چاپ و نگارش قرار داشت که در مجموع ۱۴ جلد کتاب از مرحوم برقعی به یادگار مانده است.

محیار عضو فرهنگسرای زبان ایران نیز مهمان این جمع بود. وی این اثر را اثری متعلق به فرهنگ ایران دانست و گفت: این اثر مصداق عام البلوا است، و هر اهل قلمی می‌تواند در باره این کتاب نظر دهد.

وی با حسن اعرابی هم نظر بود و عقیده داشت: این کتاب در کنار طرح نام مولف خود، اسامی بسیاری از شاعران را شناساند و آنها را به جامعه ادبی معرفی کرد اما بهتر آن است که کتاب تلخیص شده تا دسترسی به آن آسان شود.

گستره فرهنگ و هنر قم چند هزار ساله است

حجت الاسلام علی بنایی، موسس بنیاد قم پژوهی نیز سخنان خود را در تعریف از جایگاه فرهنگ و هنر قم آغاز کرد و گفت: جایگاه قم، جایگاه تاریخی اثرگذار است و گستره فرهنگ و هنر این شهر چند هزار ساله است.

وی با تقدیر از اقدام مرحوم برقعی در تذکره نویسی اضافه کرد: میدان دادن به هر خالق اثری سبب می شود که وی خود را در کنار بزرگان تصور کند و این امر زمینه پیشرفت فرد را فراهم می آورد.