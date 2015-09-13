به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید قزوین، غلامرضا حقایق‌پور در این باره اظهارداشت: گلزار شهدای قزوین، به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۲ مهر ماه سال جاری از ساعت ۱۶ با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان شهیدپرور به ویژه نیروهای نظامی و انتظامی استان عطرافشانی و گلباران می‌شود.

وی افزود: قدردانی از مقام شامخ شهدا، تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهدای انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از جمله اهداف برگزاری این مراسم است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود: نظیر این مراسم در گلزار شهدای شهرستان‌ها، شهرها و روستاهای مختلف استان با هدف تجدید بیعت با اهداف شهدا برگزار می‌شود.

موزه شهدای قزوین آماده بازدید علاقمندان است

موحد لطفی، رئیس اداره فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: به مناسبت بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد دفاع مقدس، موزه شهدای قزوین آماده استقبال از قشرهای مختلف جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان، با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی بیشتر آنان با سیره شهدا است.

وی افزود: این موزه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، از سی و یکم شهریور ماه سال جاری به مدت ۷ روز، صبح‌ها ساعت ۸ تا ۱۲ و بعدازظهرها ۱۴:۳۰ تا ۱۸ برای بازدید علاقمندان باز است.

لطفی با اشاره به اینکه موزه شهدای قزوین در سالن سرپوشیده به مساحت ۳۰۰ متر در فضای استاندارد، مدرن و زیبا است، گفت: این موزه ظرفیت نمایش ۵۸۰ اثر به جا مانده از شهدا را دارد که این آثار هر ۶ ماه تغییر می‌کند.

دیدار از ۱۰۰ خانواده ایثارگر قزوینی

محمدرضا علي‌اكبر بيک معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين گفت: بنیاد به مناسبت هفته دفاع مقدس برنامه‌های متنوعی را در دستور کار خود قرار داده که از جمله آنها دیدار از خانواده‌های شاهد و ایثارگر در قالب طرح سپاس است.

وی افزود: طی این هفته، مسئولان و کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، حداقل از یکصد خانواده شاهد و ایثارگر استان قزوین به منظور تکریم و تجلیل آنها، دیدار خواهند کرد.

وی گفت: تشکیل اکیپ‌های لازم برای برگزاری این دیدارها در شورای معاونین بنیاد به تصویب رسیده که با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی به ویژه نیروهای نظامی و انتظامی، اجر خواهد شد.

معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين افزود: دیدار از خانواده‌های شاهد و ایثارگر با اکیپ‌های تشکیل شده در ۵ شهرستان استان قزوین عملیاتی می‌شود.