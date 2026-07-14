سه داور نامزد قضاوت در فینال جام جهانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، نگاهها تنها به دو تیم فینالیست معطوف نیست، بلکه گمانهزنیها درباره داوری که قضاوت مهمترین مسابقه فوتبال جهان را بر عهده خواهد گرفت نیز افزایش یافته است؛ انتخابی که فیفا برای آن معیارهای سختگیرانهای در نظر گرفته است.
بر اساس گزارشی که مجله FourFourTwo منتشر کرده، فیفا همواره تلاش میکند باتجربهترین و شایستهترین داور را برای فینال انتخاب کند؛ چرا که تمامی تصمیمات داور در این مسابقه زیر ذرهبین قرار دارد.
در همین راستا، مایکل اولیور و آنتونی تیلور، دو داور انگلیسی، از فهرست گزینههای باقیمانده برای قضاوت فینال کنار رفتهاند. دلیل این موضوع تنها ممنوعیت قضاوت بازیهای تیم ملی انگلیس نیست، بلکه به حساسیتهای تاریخی میان انگلیس و آرژانتین بر سر مناقشه جزایر فالکلند نیز بازمیگردد؛ موضوعی که باعث شده این دو داور برای مسابقات آرژانتین نیز در نظر گرفته نشوند.
از سوی دیگر، شانس ایوان بارتون از السالوادور و اسماعیل الفتح، داور آمریکایی با اصالت مراکشی، نیز چندان زیاد نیست؛ چرا که هر دو برای قضاوت دیدارهای مرحله نیمهنهایی انتخاب شدهاند و معمولاً فیفا داوران نیمهنهایی را برای فینال منصوب نمیکند.
فیفا همچنان اصل بیطرفی قارهای را در انتخاب داور رعایت میکند و ترجیح میدهد داور فینال از کنفدراسیونی متفاوت با کنفدراسیون دو تیم حاضر در فینال باشد؛ هرچند در برخی موارد استثناهایی نیز وجود داشته است. با در نظر گرفتن این معیارها، رقابت برای قضاوت فینال عملاً میان سه داور جریان دارد.
سیمون مارسینیاک؛ گزینه اول فیفا
سیمون مارسینیاک داور سرشناس لهستانی، جدیترین گزینه برای قضاوت فینال به شمار میرود. او پیش از این فینال جام جهانی ۲۰۲۲ میان آرژانتین و فرانسه را قضاوت کرده بود؛ دیداری که سه ضربه پنالتی در آن اعلام شد.
اگر مارسینیاک بار دیگر برای فینال انتخاب شود، به نخستین داور تاریخ تبدیل خواهد شد که دو فینال جام جهانی را سوت زده است.
این داور لهستانی سابقه قضاوت فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۳ و فینال جام جهانی باشگاهها را نیز در کارنامه دارد و در جام جهانی ۲۰۲۶ هم چند مسابقه مهم را قضاوت کرده است؛ موضوعی که شانس او را برای جلب دوباره اعتماد فیفا افزایش داده است.
علیرضا فغانی؛ مدعی جدی
علیرضا فغانی داور استرالیایی، نیز یکی دیگر از گزینههای اصلی فیفا برای قضاوت فینال محسوب میشود. او در این دوره از رقابتها دیدارهای مهمی از جمله فرانسه - سنگال، کلمبیا - پرتغال و انگلیس - مکزیک را قضاوت کرده است.
فغانی در دیدار فرانسه و سنگال با تصمیم خود برای اعلام نکردن یک ضربه پنالتی به سود فرانسه، با وجود توصیه داور ویدئویی (VAR) برای بازبینی صحنه، توجه بسیاری را جلب کرد؛ تصمیمی که از نگاه بسیاری، نشاندهنده اعتماد به نفس بالا و توانایی او در مدیریت فشار مسابقات بزرگ بود.
کلمن تورپن؛ گزینهای با اما و اگر
کلمن تورپن، داور فرانسوی نیز همچنان یکی از گزینههای مطرح برای قضاوت فینال است. او سابقه قضاوت فینال لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا را در کارنامه دارد و از باتجربهترین داوران اروپا به شمار میرود.
با این حال، اگر تیم ملی انگلیس به فینال برسد، انتخاب تورپن میتواند جنجالبرانگیز باشد؛ چرا که توماس توخل، سرمربی انگلیس، پیشتر پس از یکی از مسابقات عملکرد این داور را به شدت مورد انتقاد قرار داده و به او نمره یک از ۱۰ داده بود.
با نزدیک شدن به پایان جام جهانی ۲۰۲۶، تصمیم نهایی فیفا درباره داور دیدار فینال همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و باید دید چه کسی قضاوت مهمترین ۹۰ دقیقه فوتبال جهان را بر عهده خواهد گرفت.
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