  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

حمله به چهار نقطه در بوشهر؛ آرامش در شهر برقرار است

حمله به چهار نقطه در بوشهر؛ آرامش در شهر برقرار است

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر از اصابت پرتابه‌های دشمن به چهار نقطه از بوشهر خبر داد و گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه، تاکنون گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر،احسان جهانیان ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه نقض آتش‌بس و تفاهم از سوی آمریکا، ظهر امروز چهار نقطه از شهر بوشهر هدف اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.

وی اضافه کرد: این حملات در چند منطقه از شهر بوشهر رخ داده و دستگاه‌های مسئول در حال بررسی ابعاد و ارزیابی خسارات احتمالی هستند.

جهانیان با اشاره به آخرین گزارش‌های دریافتی افزود: بر اساس ارزیابی‌های اولیه، تاکنون هیچ‌گونه تلفات انسانی ناشی از این حملات گزارش نشده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: با وجود این حادثه، شرایط در شهرستان بوشهر آرام است و دستگاه‌های امدادی، خدماتی و امنیتی در آمادگی کامل قرار دارند.

کد مطلب 6887790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها