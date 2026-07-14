حمله به چهار نقطه در بوشهر؛ آرامش در شهر برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر،احسان جهانیان ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه نقض آتش‌بس و تفاهم از سوی آمریکا، ظهر امروز چهار نقطه از شهر بوشهر هدف اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.

وی اضافه کرد: این حملات در چند منطقه از شهر بوشهر رخ داده و دستگاه‌های مسئول در حال بررسی ابعاد و ارزیابی خسارات احتمالی هستند.

جهانیان با اشاره به آخرین گزارش‌های دریافتی افزود: بر اساس ارزیابی‌های اولیه، تاکنون هیچ‌گونه تلفات انسانی ناشی از این حملات گزارش نشده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: با وجود این حادثه، شرایط در شهرستان بوشهر آرام است و دستگاه‌های امدادی، خدماتی و امنیتی در آمادگی کامل قرار دارند.