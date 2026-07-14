به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (سه‌شنبه، ۲۳ تیر) و فردا (چهارشنبه، ۲۴ تیر)، استان سمنان با گرمایی فراتر از حد معمول مواجه خواهد بود و این شرایط در روزهای پایانی هفته نیز تداوم خواهد داشت.

وی افزود: مسافرانی که قصد سفر به سواحل دریای خزر و همچنین استان اردبیل را دارند، باید خود را برای هوایی گرم و غیرعادی آماده کنند، هرچند از روز چهارشنبه از شدت گرما در سواحل دریای خزر تا حدودی کاسته خواهد شد.

اصغری بیان کرد: در استان تهران نیز از امروز تا پنجشنبه روند افزایش دما ادامه دارد و احتمال ثبت رکورد گرما برای این روزهای سال وجود دارد. بر اساس الگوهای پیش‌بینی، گرم‌ترین روز تهران در روز چهارشنبه خواهد بود.

وی ادامه داد: احتمال شکسته شدن رکوردهای دمایی در روزهای آینده در مراکز استان‌هایی همچون قزوین، زنجان و تبریز نیز دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی جنوب شرق کشور گفت: در ارتفاعات شرقی هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، شرایط برای وقوع ناپایداری‌های همرفتی، رگبار باران و رعدوبرق مهیاست؛ این شرایط به‌ویژه در مناطقی مانند سراوان، قصرقند، فنوج، کوتیج، رمشک و بشاگرد از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و ساکنان این مناطق باید هشدارهای هواشناسی را مدنظر قرار دهند.

وی با اشاره به وضعیت گردوخاک در غرب و جنوب غرب کشور اظهار کرد: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۵ تیر) هفته جاری، در برخی مناطق استان خوزستان از جمله بوستان، خرمشهر، کارون و هویزه، احتمال افزایش غلظت گردوخاک وجود دارد.

اضغری در پایان خاطرنشان کرد: همچنین تا فردا در استان چهارمحال و بختیاری، به‌ویژه در شهرهایی مانند فرخ‌شهر، بن، اردل، سامان و کوهرنگ، به دلیل افزایش گردوخاک، توصیه می‌شود شهروندان از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.